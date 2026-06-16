ARD und ZDF übertragen Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen

Die ARD und das ZDF haben bekannt gegeben, dass sie die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausstrahlen werden. Dies bedeutet, dass alle wichtigen Spiele der WM frei empfangbar sein werden.

Die ARD und das ZDF haben bekannt gegeben, dass sie die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausstrahlen werden. Dies bedeutet, dass alle wichtigen Spiele der WM frei empfangbar sein werden.

Die beiden Sender haben Sublizenzen von der Telekom erworben, um sicherzustellen, dass die Spiele nicht hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Der Rundfunkstaatsvertrag sieht vor, dass bei Weltmeisterschaften zumindest die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen. Die ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau hat sich über die Möglichkeit gefreut, das gesellschaftliche und sportliche Großereignis im kommenden Jahr anzubieten.

Der ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler hat betont, dass die gute Nachricht ist, dass alle wichtigen Spiele der WM 2026 frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein werden. Die Telekom hatte sicherstellen müssen, dass nicht alle Partien hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird vom 11. Juni bis zum 19.

Juli stattfinden. Die Spiele werden in Deutschland nur von der Telekom übertragen, die im Mai die Exklusiv-Rechte vom Weltverband FIFA gekauft hatte. Die ARD und das ZDF erwerben nun Sublizenzen von der Telekom, um sicherzustellen, dass die Spiele frei empfangbar sind. Dies bedeutet, dass alle Fußballfans in Deutschland die Möglichkeit haben werden, die WM 2026 live im Fernsehen zu sehen.

Die ARD und das ZDF haben sich bemüht, sicherzustellen, dass die Spiele nicht hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Fußballfans in Deutschland, die die Möglichkeit haben werden, die WM 2026 live im Fernsehen zu sehen. Die ARD und das ZDF haben sich bemüht, sicherzustellen, dass die Spiele frei empfangbar sind, um allen Fußballfans die Möglichkeit zu geben, die WM 2026 live im Fernsehen zu sehen.

Die ARD und das ZDF haben sich bemüht, sicherzustellen, dass die Spiele nicht hinter einer Bezahlschranke verschwinden, um allen Fußballfans die Möglichkeit zu geben, die WM 2026 live im Fernsehen zu sehen





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