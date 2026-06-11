ARD und ZDF übertragen Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live

Durch Sublizenzen der Telekom werden 60 Spiele der WM 2026, inklusive aller Partien der deutschen Mannschaft, im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verspricht bereits jetzt, ein mediales Großereignis in Deutschland zu werden. In einer wegweisenden Entscheidung haben die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF bekannt gegeben, dass ein erheblicher Teil der Spiele im kostenlosen Fernsehen übertragen wird.

Zuvor gab es in der Medienlandschaft diverse Spekulationen darüber, ob die Turnierspiele hinter einer Bezahlschranke verschwinden würden, da die Deutsche Telekom im Mai die exklusiven Rechte vom Weltverband FIFA erworben hatte. Doch nun steht fest: Die Zuschauer in Deutschland müssen nicht zwingend ein teures Abonnement abschließen, um die wichtigsten Momente des Turniers mitzuerleben. Durch den Erwerb von Sublizenzen von der Telekom wird sichergestellt, dass die breite Masse der Bevölkerung Zugang zu den sportlichen Höhepunkten erhält.

Insgesamt werden 60 der insgesamt 104 geplanten Partien live im öffentlich-rechtlichen Programm ausgestrahlt. Besondere Bedeutung kommt dabei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft zu. Sofern sich das Team unter der Leitung des Bundestrainers qualifiziert, werden sämtliche Partien der Mannschaft im freien TV zu sehen sein.

Darüber hinaus sind laut den Vereinbarungen das Eröffnungsspiel sowie die entscheidenden Phasen des Turniers, namentlich die Halbfinals und das große Finale, für alle Bürger frei empfangbar. Diese Regelung ist nicht nur ein Akt der Kulanz, sondern basiert auf den rechtlichen Vorgaben des Rundfunkstaatsvertrages. Dieser Vertrag sieht vor, dass Ereignisse von herausragender gesellschaftlicher Bedeutung nicht ausschließlich kommerziellen Anbietern vorbehalten bleiben dürfen. Die Sicherstellung der kostenlosen Übertragung dient somit dem öffentlichen Interesse und verhindert eine soziale Spaltung beim Zugang zu nationalen Sportemotionen.

Gleichzeitig bleibt die Deutsche Telekom mit ihrem Angebot MagentaTV der primäre Rechteinhaber. Wer wirklich jede einzelne Spielminute aller 104 Partien verfolgen möchte, wird auf ein kostenpflichtiges Abonnement angewiesen sein. Dies unterstreicht den aktuellen Trend im Sportmarketing, bei dem exklusive Inhalte zunehmend monetarisiert werden. Dennoch zeigt der Deal zwischen Telekom, ARD und ZDF, dass ein Kompromiss gefunden wurde, der sowohl wirtschaftliche Interessen als auch den öffentlich-rechtlichen Auftrag in Einklang bringt.

Die Telekom musste rechtlich sicherstellen, dass die Kernspiele nicht vollständig hinter einer Bezahlschranke verschwinden, um den gesetzlichen Anforderungen des Rundfunkstaatsvertrages zu entsprechen. Die Verantwortlichen der Sender zeigen sich hocherfreut über diese Entwicklung. Dr. Katrin Vernau, die Sportintendantin der ARD beim WDR, betonte in einer offiziellen Mitteilung, dass es ihr eine große Freude bereite, dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis im kommenden Jahr anbieten zu können.

Sie sieht in der Weltmeisterschaft eine Chance, die Menschen gemeinsam vor den Bildschirmen zu versammeln und ein kollektives Erlebnis zu schaffen. Auch Dr. Norbert Himmler, der Intendant des ZDF, unterstrich die gute Nachricht, dass alle wesentlichen Begegnungen der WM 2026 frei empfangbar sein werden. Damit wird die Tradition fortgesetzt, dass große Sportfeste als verbindende Elemente der Gesellschaft fungieren. Das Turnier findet vom 11.

Juni bis zum 19. Juli 2026 statt und wird zweifellos die Aufmerksamkeit von Millionen von Fans auf sich ziehen. Die strategische Entscheidung, Sublizenzen zu erwerben, spiegelt die Praxis wider, die bereits bei der Heim-EM 2024 angewandt wurde. Damit wird ein bewährtes Modell etabliert, das die Exklusivität des Pay-TV für Hardcore-Fans bewahrt, während die Gelegenheitszuschauer und die breite Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen werden.

In einer Zeit, in der Streaming-Dienste und Pay-TV-Modelle immer mehr Raum einnehmen, bleibt die Rolle der öffentlich-rechtlichen Sender als Garant für den universellen Zugang zu globalen Sportevents essenziell





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