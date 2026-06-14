ARD und ZDF übertragen Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live im Fernsehen

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live im Fernsehen übertragen. Alle wichtigen Spiele werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben bekannt gegeben, dass sie auch im Jahr 2026 die Fußball-Weltmeisterschaft live im Fernsehen übertragen werden. Dies ist eine gute Nachricht für alle Fußballbegeisterten, die das gesellschaftliche und sportliche Großereignis gemeinsam mit anderen erleben und feiern können.

Die ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR hat sich über die Möglichkeit freuen können, dieses Ereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten zu können. Der ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betont, dass alle wichtigen Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein werden.

Die Telekom hatte im Mai die Exklusiv-Rechte für die Übertragung der Spiele in Deutschland gekauft, aber ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben, um sicherzustellen, dass nicht alle Partien hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Der Rundfunkstaatsvertrag sieht nämlich vor, dass bei Weltmeisterschaften zumindest die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird vom 11. Juni bis zum 19.

Juli stattfinden und ARD und ZDF werden sicherstellen, dass alle wichtigen Spiele live im Fernsehen übertragen werden





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