ARD und ZDF übertragen Fußball-WM 2026 dank Sublizenzen von der Telekom

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen für die Fußball-WM 2026 von der Telekom erworben und werden somit die wichtigsten Spiele frei empfangbar ausstrahlen. Dies sichert die gemeinsame öffentliche Rezeption eines der weltgrößten Sportereignisse.

Die öffentlich-rechtlich en Sender ARD und ZDF werden im Jahr 2026 umfangreiche Übertragungen der Fußball-Weltmeisterschaft anbieten. Wie die Sender mitteilten, haben sie Sublizenzen von der Telekom erworben, die zuvor die exklusiven Rechte von der FIFA erworben hatte.

ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR betonte: "Es freut mich sehr, dass wir dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können. Ein Sportereignis, das sie gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten erleben und feiern" ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler erklärte: "Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein.

" Die Weltmeisterschaft 2026, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli stattfinden wird, war zunächst nur über die Telekom zu sehen, da diese im Mai die Exklusivrechte gekauft hatte. ARD und ZDF haben damit wie bereits bei der Heim-EM 2024 Sublizenzen erworben.

Die Telekom musste sicherstellen, dass nicht alle Spiele hinter einer Bezahlschranke verschwinden, denn der Rundfunkstaatsvertrag schreibt vor, dass bei Weltmeisterschaften mindestens die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden müssen. Diese Regelung garantiert, dass ein breites Publikum die wichtigsten Spiele live verfolgen kann. Die Entscheidung, Sublizenzen zu vergeben, ist somit eine Mischung aus rechtlicher Auflage und der Anerkennung der gesellschaftlichen Bedeutung des Turniers.

Die öffentlich-rechtlichen Sender unterstreichen mit ihrer Berichterstattung den besonderen Stellenwert von Großereignissen wie der WM, die über den reinen Sport hinaus gesellschaftliche Debatten und gemeinsame Erlebnisse fördern. Für Fußballfans in Deutschland bedeutet dies, dass sie auch 2026 nicht auf die Live-Übertragung der zentralen Spiele verzichten müssen, unabhängig von einem Telekom-Abonnement. Das Modell der Sublizenzen hat sich bei der EM 2024 bewährt und wird nun für die WM fortgesetzt.

Die Telekom behält als Hauptrechteinhaber weiterhin eine exklusive Position für weitere Spielübertragungen und Zusatzinhalte, während die öffentlich-rechtlichen Sender die Pflichtspiele mit hoher Reichweite verbreiten. Dieses Zusammenwirken von privaten und öffentlich-rechtlichen Medien ermöglicht eine breite Teilhabe an einem der größten Sportereignisse der Welt. Die WM 2026 wird zudem als erste Weltmeisterschaft mit 48 teilnehmenden Mannschaften und Spielen in den USA, Kanada und Mexiko besondere Aufmerksamkeit erregen. Die Berichterstattung von ARD und ZDF wird voraussichtlich umfassende Vorberichte, Live-Übertragungen, Analysen und Highlights umfassen.

Die Intendanten Vernau und Himmler hoben hervor, dass ihre Sender den Auftrag haben, wichtige gesellschaftliche Ereignisse für alle zugänglich zu machen, und die Fußball-WM gehöre zweifellos dazu. Die Sublizenzen stellen sicher, dass dieser öffentliche Auftrag erfüllt wird, ohne dass die Demokratie des Fernsehens durch exklusive Bezahlschranken eingeschränkt wird.

Zudem wird dadurch verhindert, dass ein großer Teil der Bevölkerung von der Live-Berichterstattung ausgeschlossen wird, was dem Gedanken des öffentlichen Rundfunks entspricht. Die Telekom als exklusiver Rechteinhaber profitiert ihrerseits von den Einnahmen durch die Sublizenzen, während ARD und ZDF ihre Zuschauer mit attraktiven Inhalten binden. Dieses symbiotische Verhältnis ist im deutschen Medienrecht verankert und wird durch den Rundfunkstaatsvertrag geregelt. Die WM 2026 wird damit erneut ein Test für die Balance zwischen kommerziellen Interessen und öffentlichem Auftrag sein.

Für die Zuschauer bleibt festzuhalten: Die wichtigsten Spiele sind frei empfangbar, und die öffentlich-rechtlichen Sender werden wie gewohnt kompetent und umfassend berichten. Dies sichert den gemeinsamen Erlebniswert des Turniers, der über den Sport hinausgeht. Die Gesellschaft kann sich auf ein Medienereignis freuen, das nationale und internationale Begeisterung weckt und den Dialog fördert. ARD und ZDF haben damit ihre Rolle als zentrale Anbieter für solche Großereignisse bestätigt und werden auch 2026 wieder Schauplatz für öffentliche Fußballfeste sein.

Die Telekom wird indes ihre Plattformen nutzen, um detailreiche zusätzliche Angebote zu schaffen, die über die frei empfangbaren Übertragungen hinausgehen. Insgesamt ist die Einigung ein Sieg für die Fernsehzuschauer, die nicht zwischen Bezahlfernsehen und öffentlich-rechtlichem Angebot wählen müssen, sondern von einer dualen Berichterstattung profitieren





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