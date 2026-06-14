ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben und zeigen wichtige Spiele der Fußball-WM 2026 im frei empfangbaren Fernsehen. Dazu zählen alle Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale. Damit bleibt das Turnier für alle Fans zugänglich.

Die öffentlich-rechtlich en Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen für die Fußball-WM 2026 von der Telekom erworben. Damit wird das Turnier, das vom 11. Juni bis zum 19.

Juli stattfindet, zu einem großen Teil frei empfangbar zu sehen sein. Dies bestätigten beide Sender in einer gemeinsamen Mitteilung, nachdem zuvor die "Bild" über den Deal berichtet hatte. ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR erklärte: "Es freut mich sehr, dass wir dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können.

" ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler ergänzte: "Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein. " Die Telekom hatte alle Exklusiv-Rechte von der FIFA erworben, war aber aufgrund des Rundfunkstaatsvertrags verpflichtet, bestimmte Spiele im frei empfangbaren Fernsehen zu ermöglichen. Dazu zählen sämtliche Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Finale.

Mit den Sublizenzen stellen ARD und ZDF zudem sicher, dass viele weitere Spiele live und in ausführlichen Zusammenfassungen im loro-Programm zu verfolgen sein werden. Damit bleibt das gemeinsame Public-Viewing und die Diskussion unter Fans auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein zentrales Element der Berichterstattung. Die Regelung ähnelt der bei der EM 2024, bei der ARD und ZDF ebenfalls Sublizenzen von der Telekom nutzen durften. Für Zuschauer ohne Telekom-Abo wird es somit möglich, einen Großteil der WM-Inhalte ohne zusätzliche Kosten zu verfolgen.

Die genaue Aufteilung der Spiele auf die beiden Sender wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Diese Entscheidung sichert die umfassende Berichterstattung über eines der weltweit größten Sportereignisse und stellt sicher, dass das Ereignis auch für Menschen ohne Zugang zu Pay-TV verfügbar bleibt. Die Zusammenarbeit zwischen Telekom und den öffentlich-rechtlichen Sendern ist somit ein wichtiger Schritt, um die Fußball-WM 2026 für alle Fans in Deutschland zugänglich zu machen.

ARD und ZDF werden in ihren Hauptprogrammen sowie in ihren digitalen Angeboten und Mediatheken die Spiele zeigen. Darüber hinaus sind umfangreiche Hintergrundberichte, Analysen und Interviews geplant. Die Sublizenzen umfassen sowohl Live-Übertragungen als auchHighlight-Zusammenschnitte für alle interessierten Zuschauer. Damit bleibt die Fußball-WM 2026 ein zentrales mediales Ereignis, das über verschiedene Plattformen und ohne große Hürden verfolgt werden kann.

Die öffentlich-rechtlichen Sender unterstreichen mit diesem Engagement ihre Rolle als Anbieter von Spitzensport für die breite Bevölkerung. Die Telekom als Inhaberin der Exklusivrechte profitiert gleichzeitig von der breiten Verbreitung, die durch die Sublizenzen ermöglicht wird. Insgesamt stellt die Einigung eine Win-win-Situation für alle Beteiligten dar: die Sender, die Telekom, die Fans und der Sport. Die Fußball-WM 2026 wird so zu einem Ereignis, das in ganz Deutschland gemeinsam gefeiert werden kann, unabhängig vom individuellen TV-Abonnement





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball-WM 2026 ARD ZDF Telekom Sublizenzen Frei Empfangbar Rundfunkstaatsvertrag Öffentlich-Rechtlich Pay-TV Exklusivrechte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARD und ZDF sichern sich Übertragungsrechte für die Fußball-WM 2026Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben, um alle wichtigen Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 frei empfangbar auszustrahlen.

Read more »

ARD und ZDF übertragen Fußball-WM 2026 im frei empfangbaren FernsehenDie öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben und zeigen daher wichtige Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live und kostenfrei im Fernsehen. Dazu zählen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale. Die Telekom hält die Exklusivrechte und zeigt viele weitere Spiele nur über MagentaTV.

Read more »

ARD und ZDF sichern sich Sublizenzen für die Fußball-WM 2026Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben von der Telekom die Sublizenzen für die Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erworben. Damit werden alle wichtigen Spiele, einschließlich der Partien der deutschen Mannschaft, des Eröffnungsspiels sowie der Halbfinals und des Endspiels, frei empfangbar im deutschen Fernsehen zu sehen sein.

Read more »

ARD und ZDF sichern sich Übertragungsrechte für Fußball-WM 2026Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben und werden die wichtigsten Spiele der Fußball-WM 2026 kostenlos im Fernsehen übertragen.

Read more »