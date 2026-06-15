ARD und ZDF übertragen Fußball-WM 2026 frei empfangbar

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. Sie haben Sublizenzen von der Telekom erworben, die die exklusiven Rechte hält. Damit sind alle wichtigen Spiele, insbesondere die der deutschen Mannschaft sowie Eröffnungsspiel, Halbfinals und Finale, für alle Zuschauer ohne zusätzliche Kosten zu sehen.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden im Jahr 2026 umfangreiche Live-Übertragung en der Fußball-Weltmeisterschaft zeigen. Wie die Sender mitteilten, haben sie Sublizenzen von der Deutschen Telekom erworben, die im Mai die exklusiven Rechte an der WM 2026 von der FIFA erworben hatte.

Damit ist sichergestellt, dass ein Großteil der Spiele frei empfangbar im Fernsehen zu verfolgen sein wird, was insbesondere dem Rundfunkstaatsvertrag geschuldet ist. Dieser schreibt vor, dass bei Weltmeisterschaften bestimmte Spiele - darunter alle Partien der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Finale - im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden müssen. Die Telekom hatte daher Sublizenzen an die öffentlich-rechtlichen Sender vergeben, um diesen rechtlichen Vorgaben zu entsprechen.

ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau (WDR) äußerte sich erfreut über die Einigung: "Es freut mich sehr, dass wir dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können. Fußball ist ein Sportereignis, das sie gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten erleben und feiern.

" ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betonte: "Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein. "Die WM 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Durch die Sublizenzen können ARD und ZDF ein umfassendes Programm an Live-Spielen anbieten, ähnlich wie bereits bei der Heim-EM 2024, bei der beide Sender ebenfalls Sublizenzen von der Telekom erworben hatten. Dies stellt sicher, dass das größte Fußballturnier für alle Zuschauer in Deutschland ohne zusätzliche Kosten zugänglich bleibt, zumindest was die zentralen Spiele betrifft. Die genaue Anzahl der übertragenen Partien und das detaillierte Programm werden von den Sendern noch bekannt gegeben.

Diese Entwicklung zeigt, dass die öffentlich-rechtlichen Sender auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Berichterstattung über große Sportevents spielen werden, indem sie mit kommerziellen Rechteinhabern kooperieren, um die Versorgung der Bevölkerung mit frei empfangbaren Übertragungen zu gewährleisten. Die Fans können sich somit auf eine breite Live-Berichterstattung freuen, die das gemeinsame Erleben des Turniers im Fernsehen ermöglicht





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball-WM 2026 ARD ZDF Sublizenzen Telekom FIFA Rundfunkstaatsvertrag Live-Übertragung Frei Empfangbar Öffentlich-Rechtliche Sender

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARD und ZDF sichern sich Sublizenzen für die Fußball-WM 2026Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben von der Telekom die Sublizenzen für die Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erworben. Damit werden alle wichtigen Spiele, einschließlich der Partien der deutschen Mannschaft, des Eröffnungsspiels sowie der Halbfinals und des Endspiels, frei empfangbar im deutschen Fernsehen zu sehen sein.

Read more »

ARD und ZDF sichern sich Übertragungsrechte für Fußball-WM 2026Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben und werden die wichtigsten Spiele der Fußball-WM 2026 kostenlos im Fernsehen übertragen.

Read more »

ARD und ZDF übertragen Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live im FernsehenDie öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live im Fernsehen übertragen. Alle wichtigen Spiele werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein.

Read more »

ARD und ZDF übertragen Fußball-WM 2026 frei empfangbarARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben und zeigen wichtige Spiele der Fußball-WM 2026 im frei empfangbaren Fernsehen. Dazu zählen alle Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale. Damit bleibt das Turnier für alle Fans zugänglich.

Read more »