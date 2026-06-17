ARD und ZDF übertragen Fußball-WM 2026 frei empfangbar

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen für die Fußball-WM 2026 von der Telekom erworben. Damit werden alle wichtigen Spiele, einschließlich der Partien der deutschen Mannschaft sowie des Eröffnungsspiels, der Halbfinals und des Finals, im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Die WM findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 statt.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 von der Telekom erworben. Damit wird ein Großteil des Turniers, darunter alle wichtigen Spiele, frei und ohne Additionalkosten im Fernsehen zu sehen sein.

Die WM findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 statt. Zuvor hatte die "Bild" über den Erwerb der Sublizenzen berichtet.

Die Telekom hatte im Mai die Exklusiv-Rechte an der WM 2026 vom Weltverband FIFA gekauft. Aufgrund des Rundfunkstaatsvertrags war die Telekom verpflichtet, bestimmte Spiele, mindestens jedoch die Partien mit deutscher Beteiligung, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale, im frei empfangbaren Fernsehen anzubieten. Dies garantieren nun ARD und ZDF durch ihre Sublizenzen.

ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR äußerte sich erfreut: "Es freut mich sehr, dass wir dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können. Es ist ein Sportereignis, das sie gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten erleben und feiern.

" ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler bekräftigte: "Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein. " Bei der vergangenen Heim-EM 2024 verfolgten ARD und ZDF einen ähnlichen Weg und erworben Sublizenzen von der Telekom. Durch diese Regelung bleibt das wichtigste Sportereignis für die breite Öffentlichkeit zugänglich, ohne dass eine kostenpflichtige Subscription notwendig ist. Die WM 2026 wird damit erneut ein gemeinsames Fernseherlebnis für Millionen Zuschauer in Deutschland





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