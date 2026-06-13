ARD und ZDF übertragen Fußball-WM 2026 im frei empfangbaren Fernsehen

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben und zeigen daher wichtige Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live und kostenfrei im Fernsehen. Dazu zählen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale. Die Telekom hält die Exklusivrechte und zeigt viele weitere Spiele nur über MagentaTV.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben und werden daher einen Großteil der Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Dies gaben die Sender bekannt, nachdem zuvor die "Bild" über entsprechende Verhandlungen berichtet hatte. Die WM wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 stattfinden.

Die Telekom hatte im Mai die Exklusiv-Rechte vom Weltverband FIFA erworben und zeigt die Spiele in Deutschland ursprünglich nur über ihren bezahlpflichtigen Streamingdienst MagentaTV. Aufgrund des Rundfunkstaatsvertrags musste die Telekom jedoch sicherstellen, dass bestimmte Spiele - darunter alle Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale - im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein müssen.

ARD und ZDF haben nun Sublizenzen für diese und weitere Partien erworben, sodass Fußballfans in Deutschland ohne zusätzliche Kosten viele Spiele verfolgen können. ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR betonte: "Wir freuen uns sehr, dass wir dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können. Es ist ein Sportereignis, das viele gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten erleben und feiern.

" ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler ergänzte: "Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein. " Damit ist gewährleistet, dass die zentralen Spiele mit deutscher Beteiligung sowie die K.o. -Runden highlights im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen werden. Die Telekom als exklusiver Rechteinhaber hatte die Sublizenzen vergeben, um den gesetzlichen Vorgaben des Rundfunkstaatsvertrags gerecht zu werden.

Dieser sieht vor, dass bei Weltmeisterschaften mindestens die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen. Ohne diese Sublizenzen wären alle WM-Spiele nur hinter einer Bezahlschranke bei MagentaTV zu sehen gewesen, was zu erheblicher Kritik an der Telekom geführt hätte. Durch die Vergabe an ARD und ZDF bleibt das traditionsreiche "Public Viewing" und gemeinsame Schauen in der Familie oder mit Freunden auch 2026 möglich.

Die Sender planen umfassende Live-Übertragungen mit Vor- und Nachberichterstattung, sodass Fußballfans in Deutschland die WM wie gewohnt erleben können. Zusätzlich zu den Pflichtspielen haben ARD und ZDF offenbar weitere Sublizenzen für andere Begegnungen erworben, wodurch eine breite Auswahl an Spielen im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt wird. Genau Details, welche zusätzlichen Spiele übertragen werden, sind noch nicht bekannt. Die Sender werden in den kommenden Monaten ihr Programm für die WM 2026 konkretisieren.

Fußballbegeisterte können sich jedoch darauf verlassen, dass alle wichtigen Spiele mit deutscher Beteiligung sowie die Finalphase im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu verfolgen sein werden. Dies sichert den Zugang zu einem der größten Sportereignisse der Welt für alle Zuschauer unabhängig von ihren finanziellen Mitteln. Die WM 2026 wird gemeinsam von den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Sie ist die erste Weltmeisterschaft mit 48 teilnehmenden Mannschaften, was die Anzahl der Spiele deutlich erhöht.

Durch die Sublizenzen wird ARD und ZDF voraussichtlich eine große Anzahl von Übertragungen ermöglichen, sodass deutsche Fans viele Spiele live verfolgen können. Die genaue Anzahl der gezeigten Partien hängt von den finalen Vereinbarungen mit der Telekom ab. Die Sender werden ihre Sendeliste rechtzeitig vor Turnierbeginn bekannt geben. Bis dahin bleibt die Gewissheit, dass die WM im frei empfangbaren Fernsehen stattfinden wird - ein wichtiger Service für die Gesellschaft und ein Erfolg für die öffentlich-rechtlichen Medien.

Die Telekom hatte die Exklusiv-Rechte im Mai für eine milliardenschwere Summe erworben und wollte ursprünglich alle Spiele nur über MagentaTV anbieten. Der Druck durch den Rundfunkstaatsvertrag und öffentliche Kritik zwang den Konzern jedoch dazu, Sublizenzen zu vergeben. ARD und ZDF als größte öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland sind natürliche Partner für solche Sublizenzen. Sie verfügen über die nötige Reichweite und Erfahrung für umfangreiche Sportberichterstattung.

Durch die Einigung erhalten beide Seiten Planungssicherheit: Die Sender können ihr WM-Programm gestalten, die Telekom erfüllt ihre gesetzlichen Pflichten und behält gleichzeitig die Exklusivität für viele Spiele auf ihrer Plattform. Zusammenfassend bedeutet die Einigung zwischen Telekom, ARD und ZDF, dass die Fußball-WM 2026 für alle Zuschauer in Deutschland frei empfangbar sein wird, zumindest was die wichtigsten Spiele betrifft. Dies ist ein großer Vorteil für die Fans und entspricht dem öffentlichen Auftrag der Sender.

ARD und ZDF werden ihre gewohnt umfassende Berichterstattung bieten, einschließlich Live-Übertragungen, Analysen und Highlights. Die Telekom kann ihre Exklusivität für zahlreiche weitere Spiele nutzen, um ihr Abo-Geschäft zu stärken. Insgesamt ist die Lösung eine Win-win-Situation für alle Beteiligten und stellt sicher, dass das Fußballfest 2026 in Deutschland gemeinsam gefeiert werden kann





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