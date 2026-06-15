ARD und ZDF übertragen Fußball-WM 2026 im frei empfangbaren Fernsehen

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen für die Fußball-WM 2026 von der Telekom erworben. Damit werden zahlreiche Spiele, darunter alle Partien der deutschen Mannschaft und die K.o.-Spiele, frei empfangbar zu sehen sein.

Die öffentlich-rechtlich en Sender ARD und ZDF werden im Jahr 2026 umfangreiche Live-Übertragungen der Fußball-Weltmeisterschaft anbieten. Wie die Sender mitteilten, haben sie entsprechende Sublizenzen von der Telekom erworben, die zuvor die exklusiven Rechte an der WM 2026 von der FIFA erworben hatte.

Damit ist sichergestellt, dass ein Großteil der Spiele frei empfangbar im Fernsehen zu sehen sein wird. ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR äußerte sich erfreut, dass man "dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten kann", und betonte die Bedeutung des gemeinsamen Erlebens. ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler bekräftigte, dass "alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein" werden.

Die Übertragungslösung orientiert sich an der bereits bei der Heim-EM 2024 praktizierten Kooperation, bei der ARD und ZDF Sublizenzen nutzten. Die Telekom als Rechteinhaber muss jedoch bestimmte Partien frei zugänglich machen, darunter sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale, wie es der Rundfunkstaatsvertrag vorschreibt. Dies gewährleistet, dass auch Zuschauer ohne kostenpflichtiges Abonnement von MagentaTV die zentralen Begegnungen verfolgen können.

Die genaue Aufteilung der Spiele zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern und der Telekom wird voraussichtlich in den kommenden Monaten konkretisiert. Mit dieser Entscheidung wird ein breites Publikum angesprochen, das die WM nicht allein über das Internet oder Pay-TV verfolgen möchte. Die ARD und das ZDF unterstreichen damit ihre Rolle als Anbieter von Massensportereignissen für die gesamte Gesellschaft. Die Fußball-WM 2026 wird erstmals in drei Ländern - den USA, Kanada und Mexiko - ausgetragen und umfasst 104 Spiele.

Für die öffentlich-rechtlichen Sender bedeutet die Sublizenzierung einen erheblichen finanziellen und logistischen Aufwand, der jedoch durch die hohe Zuschauererwartung gerechtfertigt erscheint. Die Berichterstattung wird voraussichtlich umfangreiche Live-Übertragungen, Highlights und analysierende Formate umfassen. Die Entscheidung der Telekom, Sublizenzen zu vergeben, folgt auch politischem und öffentlichem Druck, die WM nicht komplett hinter einer Bezahlschranke zu verstecken. Damit bleibt das traditionsreiche Ereignis für alle Fernsehhaushalte in Deutschland zugänglich, was als wichtiger demokratischer und kultureller Beitrag gewertet wird.

Die Sender werden ihre Programmpalette anpassen und möglicherweise Sendezeiten verschieben, um alle relevanten Spiele live zeigen zu können. Insgesamt unterstreicht diese Übertragungsvereinbarung die fortbestehende Bedeutung des linearen Fernsehens für große Sportereignisse, auch im digitalen Zeitalter. Zuschauer können sich auf eine umfassende Begleitung der WM freuen, die über reine Live-Übertragungen hinausgeht und durch Hintergrundberichte, Interviews und Expertisen ergänzt wird. Die Finanzierung der Sublizenzen erfolgt über den Rundfunkbeitrag und Werbeeinnahmen, wobei die genauen Kosten nicht öffentlich sind.

Die ARD und das ZDF betonen, dass sie mit der WM einen ihrer sportlichen Höhepunkte des Jahres 2026 im Programm haben werden, ähnlich wie bei Olympischen Spielen oder der Fußball-EM





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball-WM 2026 ARD ZDF Telekom Magentatv Rundfunkstaatsvertrag Sublizenzen Frei Empfangbar Öffentlich-Rechtlich

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARD und ZDF sichern sich Übertragungsrechte für die Fußball-WM 2026Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben, um alle wichtigen Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 frei empfangbar auszustrahlen.

Read more »

ARD und ZDF übertragen Fußball-WM 2026 im frei empfangbaren FernsehenDie öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben und zeigen daher wichtige Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live und kostenfrei im Fernsehen. Dazu zählen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale. Die Telekom hält die Exklusivrechte und zeigt viele weitere Spiele nur über MagentaTV.

Read more »

ARD und ZDF sichern sich Sublizenzen für die Fußball-WM 2026Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben von der Telekom die Sublizenzen für die Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erworben. Damit werden alle wichtigen Spiele, einschließlich der Partien der deutschen Mannschaft, des Eröffnungsspiels sowie der Halbfinals und des Endspiels, frei empfangbar im deutschen Fernsehen zu sehen sein.

Read more »

ARD und ZDF sichern sich Übertragungsrechte für Fußball-WM 2026Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben und werden die wichtigsten Spiele der Fußball-WM 2026 kostenlos im Fernsehen übertragen.

Read more »