ARD und ZDF übertragen Fußball-WM 2026 live im frei empfangbaren Fernsehen

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben und werden die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live übertragen. Dies sichert die frei empfangbare Ausstrahlung aller wichtigen Spiele, darunter die Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale. Die WM findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live übertragen. Dies gaben beide Anstalten bekannt. Wie bereits 2024 bei der Heim-EM haben ARD und ZDF Sublizenzen von der Telekom erworben, die ursprünglich die Exklusiv-Rechte von der FIFA erworben hatte.

Der Rundfunkstaatsvertrag verpflichtet die Telekom, bestimmte Spiele, darunter alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale, im frei empfangbaren Fernsehen zu zeigen. ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR betont: "Es freut mich sehr, dass wir dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können.

" ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler ergänzt: "Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein. " Die WM 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Durch die Sublizenzen wird gewährleistet, dass ein breites Publikum die Möglichkeit hat, das Turnier gemeinsam zu verfolgen. Die Übertragung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stellt sicher, dass das Sportereignis für alle Zuschauer ohne zusätzliche Kosten zugänglich ist, was dem gesetzlichen Auftrag der Sender entspricht. Die Bedeutung der Fußball-Weltmeisterschaft als gesamtgesellschaftliches Ereignis wird durch die Entscheidung der ARD und des ZDF unterstrichen, das Turnier live zu zeigen.

Die Sublizenzierung durch die Telekom war notwendig geworden, um den Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrags gerecht zu werden, der eine flächendeckende Verfügbarkeit von Schlüsselspielen vorschreibt. Dies betrifft insbesondere die Spiele der deutschen Mannschaft, die traditionell hohe Einschaltquoten erzielen und ein zentrales Publikumsinteresse wecken. Auch das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale sind für die öffentlich-rechtlichen Sender von strategischer Bedeutung, da sie als Höhepunkte des Turniers gelten und ein Massenpublikum ansprechen.

Die Zusammenarbeit zwischen Telekom, ARD und ZDF zeigt, wie Lizenzmodelle im Sportrechtebereich flexibel gestaltet werden können, um sowohl kommerzielle Interessen als auch öffentliche Zugangsrechte zu balancieren. Für die Zuschauer in Deutschland bedeutet die Übertragung bei ARD und ZDF, dass sie ohne zusätzliche Abonnements oder Bezahlschranken Zugang zu den wichtigsten Partien der WM 2026 haben. Dies ist besonders relevant in einer Zeit, in der immer mehr Sportrechte an Streaming-Dienste oder Pay-TV-Anbieter gehen.

Die öffentlich-rechtlichen Sender übernehmen damit eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung des gemeinsamen Erlebens von Großereignissen. Die Entscheidung unterstreicht auch den kulturellen und sozialen Stellenwert des Fußballs, der über nationale und internationale Grenzen hinweg verbindet. Die ARD und das ZDF werden voraussichtlich umfangreiche Live-Übertragungen, Zusammenfassungen und Analysen anbieten, um das Turnier für das Publikum multimedial zu begleiten. Damit bleibt die Fußball-WM 2026 für alle Zuschauer in Deutschland ein frei zugängliches Highlight





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