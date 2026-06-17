ARD und ZDF übertragen Spiele der Fußball-WM 2026

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben und werden damit Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. Dies betrifft insbesondere die Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Finale, wie es der Rundfunkstaatsvertrag vorschreibt. Die Telekom hält die Exklusivrechte, muss aber gesetzlichen Vorgaben nachkommen. Damit ist die WM 2026 für alle Zuschauer ohne zusätzliche Kosten zugänglich.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden im Jahr 2026 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft live übertragen. Die beiden Anstalten haben entsprechende Sublizenzen von der Telekom erworben, die ursprünglich die exklusiven Übertragungsrechte von der FIFA erhalten hatte.

ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau äußerte sich erfreut, dass das gesellschaftliche und sportliche Großereignis gemeinsam mit anderen Fußballfans im öffentlich-rechtlichen Fernsehen erlebt werden kann. ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betonte, dass alle wichtigen Spiele der WM 2026 frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein werden. Die Fußball-WM 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19.

Juli statt. Bisher zeigte in Deutschland lediglich die Telekom die Spiele, die im Mai die Exklusivrechte vom Weltverband FIFA gekauft hatte. Wie bereits bei der Heim-EM 2024 sicherten sich ARD und ZDF nun Sublizenzen von der Telekom. Diese Sublizenzen sind notwendig, weil der Rundfunkstaatsvertrag vorschreibt, dass bei Weltmeisterschaften zumindest die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Finale im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen.

Die Telekom musste somit sicherstellen, dass nicht alle Partien hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Die Übertragung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk stellt damit einen wesentlichen Beitrag zur sportlichen und kulturellen Teilhabe sicher. Die WM 2026 wird voraussichtlich in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Die genaue Spielplanverteilung und welche konkreten Begegnungen neben den quotenstarken Spielen der deutschen Mannschaft und den K.o.

-Spielen noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein werden, ist noch nicht vollständig bekannt. Die Sender könnten darüber hinaus auch Highlight-Sendungen und Zusammenfassungen anbieten. Die Entscheidung von ARD und ZDF, Sublizenzen zu erwerben, folgt einer langjährigen Tradition, bei großen Fußballturnieren zumindest einen Teil der Spiele frei zugänglich zu machen. Dies trägt der gesellschaftlichen Bedeutung des Sports Rechnung und ermöglicht es einem breiten Publikum, die Spiele ohne zusätzliche Kosten zu verfolgen.

Die Telekom als Inhaberin der Exklusivrechte kann ihre eigenen Plattformen wie MagentaTV bewerben, muss aber gleichzeitig den gesetzlichen Vorgaben nachkommen. Die Sublizenzvergabe an die öffentlich-rechtlichen Sender ist therefore ein praktikabler Weg, beide Interessen zu vereinbaren. Für die Zuschauer bedeutet dies, dass sie weiterhin auf den gewohnten Sendern ARD und ZDF ihre Nationalmannschaft bei der WM 2026 sehen können, ohne auf ein kostenpflichtiges Abo angewiesen zu sein.

Die genauen Übertragungsdetails, wie etwa die Anzahl der gezeigten Spiele oder mögliche parallele Ausstrahlungen in den Dritten Programmen, bleiben abzuwarten. Die Sender werden vermutlich in den kommenden Monaten weitere Informationen zur Berichterstattung und zu den konkreten Spielen veröffentlichen. Dieser Schritt unterstreicht die wichtige Rolle von ARD und ZDF als flächendeckend verfügbare Medien, die Großereignisse wie die Fußball-Weltmeisterschaft einem massenhaften Publikum zugänglich machen. DieTelekom behält als Rechteinhaberin weiterhin die Möglichkeit, ihre Dienste zu vermarkten, während die öffentlich-rechtlichen Sender ihre大众任务 erfüllen.

Die Vereinbarungen zwischen den Sendern und der Telekom sind Teil eines größeren Rahmens, in dem die Verteilung von Übertragungsrechten zwischen kommerziellen und öffentlich-rechtlichen Anbietern geregelt wird. Die Fußball-WM ist eines der wenigen medialen Ereignisse, die regelmäßig gesetzliche Vorgaben zur freien Verfügbarkeit auslösen. Dies liegt in der besonderen kulturellen und sozialen Bedeutung des Sports begründet. Die Sublizenzen für 2026 zeigen, dass dieser Mechanismus auch bei Turnieren außerhalb Europas funktioniert.

Für die Fußballfans in Deutschland ist es eine beruhigende Nachricht, dass die wichtigsten Spiele wie gewohnt im frei empfangbaren Fernsehen laufen werden. Damit bleibt die WM 2026 trotz des exklusiven Rechteerwerbs durch die Telekom für alle zugänglich. ARD und ZDF haben mit dieser Lösung einen Weg gefunden, ihren umfassenden Berichterstattungsauftrag auch bei einem internationalen Großturnier wahrzunehmen. Die genaue Anzahl der übertragenen Spiele wird in den kommenden Monaten festgelegt und den Zuschauern kommuniziert.

Diese Meldung ist ein wichtiger Meilenstein in der Vorbereitung auf die WM 2026 und beendet wochenlange Spekulationen über die Verfügbarkeit des Turniers im öffentlich-rechtlichen Rundfunk





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