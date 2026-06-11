ARD und ZDF zeigen 60 der insgesamt 104 WM-Spiele live

ARD und ZDF zeigen 60 der insgesamt 104 Partien der Fußball-WM live, darunter auch die Partien der deutschen Mannschaft. Zuvor hatte die 'Bild' berichtet, dass ARD und ZDF entsprechende Sublizenzen von der Telekom erworben haben.

Unzählige Spiele der Fußball-WM werden im öffentlich-rechtlichen TV zu sehen sein. ARD und ZDF geben bekannt, dass sie entsprechende Sublizenzen von der Telekom erworben haben.

ARD und ZDF zeigen 60 der insgesamt 104 Partien live, darunter auch die Partien der deutschen Mannschaft. ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betont, dass die gute Nachricht ist, dass alle wichtigen Spiele der WM 2026 frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein werden. ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau betont, dass es sich um ein gesellschaftliches und sportlich Großereignis handelt, das gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten erlebt und gefeiert werden kann.

ARD und ZDF erwarben Sublizenzen von der Telekom, nachdem sie im Mai die Exklusiv-Rechte vom Weltverband FIFA gekauft hatten. Wer alle Partien des Turniers live sehen will, braucht ein Abo des Pay-TV-Angebots MagentaTV





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