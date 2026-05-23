ARD und ZDF zeigen FIFA WM 2026 im öffentlichen-rechtlichen TV

ARD und ZDF zeigen ab dem 11. Juni bis zum 19. Juli eine Vielzahl an Spielen der FIFA WM 2026 im öffentlichen-rechtlichen TV. 60 von 104 Spielen werden live ausgestrahlt, darunter auch Partien der deutschen Mannschaft. Jeder Zuschauer kann alle Partien über MagentaTV sehen. Allerdings ist nur die Telekom, die Exklusivrechte der Weltmeisterschaften verkaufte, im Mai. ARD und ZDF haben nun die Sublizenzen erworben.

Neuigkeiten rund um die FIFA WM 2026, die nur in Deutschland im öffentlichen-rechtlichen TV gezeigt werden soll.

"Die ARD und das ZDF verkünden, sie besitzen Sublizenzen von der Telekom, die der WM 2026 Rechte anmatches", heißt es in einer Mitteilung. Ein deutliches Plus: ARD und ZDF zeigen 60 der insgesamt 104 Partien live. Dr. Katrin Vernau vom WDR betont: "Wir freuen uns darauf, dieses soziale und sportliche Grossereignis 2026 live zu zeigen. Dr. Norbert Himmler betont: "Die Nachricht ist gut: Alle Hauptspiele der WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD sein.

" Die WM 2026 wird ab dem 11. Juni bis zum 19. Juli gezeigt werden





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