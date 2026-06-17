ARD und ZDF zeigen Spiele der Fußball-WM 2026 frei empfangbar

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben und werden daher bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wichtige Spiele live und frei verfügbar im Fernsehen übertragen. Dies stellt sicher, dass die WM für ein breites Publikum zugänglich bleibt.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden im Jahr 2026 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft live übertragen. Dies gaben beide Sender in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Zuvor hatte die Zeitung "Bild" über den Erwerb entsprechender Sublizenzen von der Deutschen Telekom berichtet.

Die Telekom hatte im Mai die exklusiven Übertragungsrechte von der FIFA erworben. Durch den Kauf der Sublizenzen stellen ARD und ZDF sicher, dass ein Großteil der WM-Spiele frei empfangbar im Fernsehen zu sehen sein wird. Damit wird einem breiten Publikum die Möglichkeit gegeben, das Sportereignis gemeinsam mit anderen Fans zu verfolgen und zu feiern. ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR äußerte sich erfreut darüber, dass "dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis" auch 2026 bei den öffentlich-rechtlichen Sendern angeboten werden kann.

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betonte, dass "alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026" frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein werden. Die WM findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 statt.

Ursprünglich besaß nur die Telekom die Übertragungsrechte, was Bedenken hinsichtlich einer möglichen Komplett-Verpaywallung auslöste. Der Rundfunkstaatsvertrag schreibt jedoch vor, dass bei Weltmeisterschaften mindestens die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden müssen. ARD und ZDF haben nun zusätzlich zu diesen verpflichtenden Spielen weitere Spiele über Sublizenzen gesichert, sodass ein umfangreiches Programm geboten wird.

Bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland war ähnlich verfahren worden, als die öffentlich-rechtlichen Sender ebenfalls Sublizenzen von der Telekom erworben hatten. Die genaue Anzahl der zu übertragenden Spiele und das detaillierte Sendeschema werden zu einem späteren Zeitpunkt von ARD und ZDF bekannt gegeben. Die Sicherung der Sublizenzen ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Fußball-WM 2026 für die Zuschauer in Deutschland nicht zu einem reinen Pay-TV-Event wird und ein großes Publikum erreicht.

Die Entscheidung der Sender steht im Einklang mit ihrem Auftrag, sportliche Großereignisse einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Telekom kann ihre exklusiven Rechte weiterhin für ihre Streaming-Plattform und andere Angebote nutzen, während ARD und ZDF die sublizenzierten Spiele im klassischen Fernsehen und in ihren Mediatheken anbieten werden. Dieses Modell hat sich bereits bei der EM 2024 bewährt und wurde nun für die WM 2026 fortgeführt.

Die Fans können sich auf eine umfassende Berichterstattung freuen, die sowohl die Pflichtspiele als auch weitere Highlights des Turniers umfasst. Die genaue Aufteilung der Rechte und welche Spiele konkret im frei empfangbaren Fernsehen laufen, bleibt jedoch noch offen. Klar ist jedoch, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ihrer Verantwortung nachkommen, wichtige sportliche Ereignisse für alle zugänglich zu machen, ohne dass eine kostenpflichtige Subscription erforderlich ist.

Damit wird einem breiten Publikum die Möglichkeit gegeben, die Spiele live zu verfolgen, unabhängig von ihrem finanziellen Hintergrund. Dies entspricht dem Gedanken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der einen Beitrag zur kulturellen und gesellschaftlichen Teilhabe leisten soll. Die WM 2026 wird gemeinsam von Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen, was die zeitliche Nähe zu Europa betrifft und somit auch die Ausstrahlungszeiten für das deutsche Publikum





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