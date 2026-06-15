ARD und ZDF zeigen viele Spiele der Fußball-WM 2026 im frei empfangbaren Fernsehen

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben und zeigen bei der Fußball-WM 2026 zahlreiche Spiele im frei empfangbaren Fernsehen. Damit werden wichtige Spiele, inklusive derjenigen der deutschen Nationalmannschaft, für alle Zuschauer ohne Telekom-Abo verfügbar sein.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben, um bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zahlreiche Spiele im frei empfangbaren Fernsehen zu zeigen.

Dies gaben die Sender gemeinsam bekannt. Damit wird ein Großteil der WM-Spiele, die normalerweise exklusiv bei MagentaTV der Telekom laufen würden, auch für Zuschauer ohne Telekom-Abo zugänglich sein. Die Telekom besitzt die exklusiven Rechte für die WM 2026 in Deutschland, die sie im Mai vom Weltverband FIFA gekauft hatte.

Der Erwerb von Sublizenzen durch ARD und ZDF war jedoch von Anfang an im Gespräch, da der Rundfunkstaatsvertrag vorschreibt, dass bei Weltmeisterschaften zumindest die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen. Mit dem nun gesicherten Sublizenzen-Paket können ARD und ZDF diese Pflichtspiele sowie weitere wichtige Partien zeigen.

ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau (WDR) zeigte sich erfreut: "Es freut mich sehr, dass wir dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können. Ein Sportereignis, das sie gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten erleben und feiern.

" ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betonte: "Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein. " Die WM findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 statt.

Durch die Sublizenzen wird sichergestellt, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen seinem Auftrag gerecht wird, zentrale gesellschaftliche Ereignisse für die gesamte Bevölkerung zugänglich zu machen, ohne eine zusätzliche Gebühr zu erheben. Die genaue Aufteilung der Spiele zwischen ARD und ZDF sowie die Detailspiele, die gezeigt werden, sollen in den kommenden Monaten finalisiert werden





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball-WM 2026 ARD ZDF Telekom Magentatv Sublizenzen Rundfunkstaatsvertrag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARD und ZDF sichern sich Übertragungsrechte für die Fußball-WM 2026Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben, um alle wichtigen Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 frei empfangbar auszustrahlen.

Read more »

ARD und ZDF übertragen Fußball-WM 2026 im frei empfangbaren FernsehenDie öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben und zeigen daher wichtige Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live und kostenfrei im Fernsehen. Dazu zählen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale. Die Telekom hält die Exklusivrechte und zeigt viele weitere Spiele nur über MagentaTV.

Read more »

ARD und ZDF übernehmen WM-Spiele 2026Die ARD und das ZDF haben bekannt gegeben, dass sie die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen ausstrahlen werden.

Read more »

WM 2026: MagentaTV zeigt viele Spiele exklusiv - ARD/ZDF mit SublizenzDie Fußball-WM 2026 wird nicht vollständig im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. MagentaTV hält exklusive Rechte für Deutschland-Spiele, Eröffnung, Halbfinals und Finale. ARD und ZDF zeigen 60 Spiele, darunter die Spiele der deutschen Nationalmannschaft aufgrund des Medienstaatsvertrags.

Read more »