ARD und ZDF zeigen WM 2026 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen

Die ARD und das ZDF haben bekannt gegeben, dass sie im kommenden Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausstrahlen werden.

Die ARD und das ZDF haben bekannt gegeben, dass sie im kommenden Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausstrahlen werden. Dies ist eine gute Nachricht für alle Fußballbegeisterten, die das gesellschaftliche und sportliche Großereignis gemeinsam mit anderen erleben und feiern können.

Der ARD-Sportintendant Dr. Katrin Vernau hat sich über die Möglichkeit gefreut, das Ereignis im kommenden Jahr anzubieten. Der ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler hat betont, dass alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein werden. Die Telekom wird in Deutschland nur die Spiele der Fußball-WM 2026 zeigen, die sie im Mai von der FIFA gekauft hatte.

Die ARD und das ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben, um sicherzustellen, dass nicht alle Spiele hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Der Rundfunkstaatsvertrag sieht vor, dass bei Weltmeisterschaften zumindest die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen





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