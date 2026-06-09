ARD verlängert 'Sturm der Liebe' und 'Rote Rosen' bis 2028

Die beiden Telenovelas 'Sturm der Liebe' und 'Rote Rosen' sind seit über 20 Jahren erfolgreich im Ersten zu sehen. Trotz sinkender Quoten im linearen Fernsehen setzt die ARD auf die beiden Formate und hat eine Verlängerung bis 2028 bekanntgegeben. Fans dürfen sich auf weitere 180 neue Episoden freuen. Der WDR und die Produktionsfirmen haben Pläne, um die sinkenden Quoten zu stoppen.

Die beiden Telenovela s 'Sturm der Liebe' und ' Rote Rosen ' sind seit über 20 Jahren fester Bestandteil des Programms der ARD und erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Zuschauern.

Doch in den letzten Jahren mussten auch diese Formate mit sinkenden Quoten im linearen Fernsehen kämpfen. Die ARD setzt jedoch weiterhin auf die beiden Telenovelas und hat nun eine Verlängerung bis 2028 bekanntgegeben. Fans dürfen sich somit auf weitere 180 neue Episoden mit einer Länge von je 50 Minuten freuen. Der WDR will mit 'inhaltlichen Akzenten' gegen die sinkenden Quoten vorgehen, ohne dabei die Kosten zu steigern.

Die Produktionsfirmen Bavaria Fiction und Studio Hamburg haben ebenfalls Pläne, um den sinkenden Quoten entgegenzuwirken. So soll unter anderem der Cast verjüngt werden und zeitgemäßere Liebesgeschichten verfilmt werden, um auch ein jüngeres Publikum anzusprechen





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ARD Sturm Der Liebe Rote Rosen Telenovela Fernsehserien Zuschauerquoten Produktionsfirmen WDR

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sturm der Liebe: Neue Woche bringt dramatische EreignisseDie ARD-Telenovela 'Sturm der Liebe' bringt in der neuen Woche wieder spannende Ereignisse am 'Fürstenhof'. Fanny und Yannik sind überzeugt, dass Kilian hypnotisiert wurde, während Larissa alles daransetzt, seinen Zustand zu festigen. Gleichzeitig kämpfen Yvonne und Sophia mit ihren eigenen Problemen.

Read more »

Nach sinkenden Quoten: ARD äußert sich zur Zukunft von 'Sturm der Liebe'Die Quoten von „Sturm der Liebe“ sehen schon länger nicht mehr ganz so rosig aus wie früher. Jetzt äußert sich die ARD zur Zukunft der Kultserie.

Read more »

Nach sinkenden Quoten: ARD äußert sich zur Zukunft von 'Sturm der Liebe'Die Quoten von „Sturm der Liebe“ sehen schon länger nicht mehr ganz so rosig aus wie früher. Jetzt äußert sich die ARD zur Zukunft der Kultserie.

Read more »

Längere Sommerpause für 'Sturm der Liebe' und 'Rote Rosen'Die beiden beliebten Telenovelas 'Sturm der Liebe' und 'Rote Rosen' gehen in eine zehnwöchige Sommerpause, die eine Woche länger dauert als im vergangenen Jahr. Die Fans müssen auf ihre Lieblingsfolgen verzichten, können sich aber über Backstage-Material und alte Folgen in der ARD Mediathek freuen. Während der Sommerpause gibt es täglich zwei Filme im Fernsehen zu sehen, darunter auch die Tour de France.

Read more »