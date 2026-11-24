Fans kritisieren wiederkehrende Gesichter im ARD-Quiz. Die Senderverantwortlichen erklären, warum die策略 nicht geändert wird und wer zu den häufigen Gästen gehört.

Die ARD konfrontiert die anhaltende Kritik ihrer Zuschauer an der Castingshow "Wer weiß denn sowas?" mit einer klaren Position. Trotz wiederholter Beschwerden über dieselben prominenten Teilnehmer bleibt der Sender bei seiner strategischen Entscheidung, feste Gesichter im Format zu etablieren. Dies betrifft insbesondere die regelmäßigen Begleiter der Teamkapitäne, die im aktuellen Programmzyklus auffällig oft wiederkehren.

Kritik an wiederkehrenden Gesichtern

Im November ist "Gefragt - Gejagt" in eine Winterpause gegangen, woraufhin "Wer weiß denn sowas?" den begehrten 18-Uhr-Sendeplatz in der ARD übernommen hat. Seit der Wiederaufnahme der Ausstrahlungen begleiten Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring die Sendung fünfmal pro Woche. Neben den festen Kapitänen treten in jeder Folge zwei weitere prominente Gäste an, um dem Publikum vor Ort zum Sieg zu verhelfen. Diese Struktur führt jedoch zu einer gewissen Monotonie in der Wahrnehmung des TV-Publikums.

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Nachdem die Sendung die Sendeplätze übernommen hat, häuften sich die Kommentare der Zuschauer in den sozialen Medien. Ein Nutzer kritisierte unter einem Facebook-Beitrag explizit, dass es sich um Wiederholungen handle, da die Gäste bereits "zigmal da waren". Andere Zuschauer äußerten die Befürchtung, die Qualität der Show leide unter dieser Strategie. Die ARD sah sich daher gezwungen, sich öffentlich zu den eingeladenen Prominenten zu äußern und die Hintergründe der Besetzung zu erklären.

Entschuldigung statt Änderung der Strategie

Die Antwort der ARD fällt eindeutig aus: "Das ist eine Erstsendung. Natürlich werden Gäste wiederholt eingeladen, warum auch nicht!". Diese Statement soll zeigen, dass die Verantwortlichen hinter der Entscheidung stehen und keine Änderungen an der Besetzung vornehmen werden. Die Idee hinter der Besetzung ist es, vertraute Gesichter zu nutzen, die ein hohes Maß an Sympathie beim Publikum genießen und somit die Interaktion mit den Teilnehmern erleichtern.

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Trotz der Kritik zählen Sylvie Meis und Marijke Amado noch nicht zu den absoluten Dauergästen des Formats im gleichen Maße wie andere. Marijke Amado ist nur rund einmal im Jahr in der Show zu sehen. Im Vergleich zu Christoph Maria Herbst, Paul Panzer und Jürgen Vogel, die als fest etablierte Figuren gelten, hat Amado mit ihren Auftritten noch lange nicht das Wasser gereicht. Dies widerspricht der Wahrnehmung mancher Zuschauer, die eine zu hohe Frequenz dieser Gäste vermuteten.

Neue Folgen und Ausblick

Die neue Folge von "Wer weiß denn sowas?" wird montags bis freitags um 18:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Die ARD setzt damit auf ihre gewohnte Strategie, das Programmangebot zu stabilisieren und das nächtliche Sendegefüll nach der Primetime abzudecken. Die Kombination aus Quiz-Elementen und der Präsentation prominenter Persönlichkeiten bleibt ein fester Bestandteil des ARD-Programms.

Die Kritik der Fans zeigt jedoch, dass das Gleichgewicht zwischen Vertrautheit und Frische der Teilnehmer empfindlich ist. Solange die ARD an ihrer Linie festhält, werden sich die Debatten über die Besetzung fortsetzen. Zuschauer und Verantwortliche müssen nun abwarten, ob die gewohnte Struktur auf Dauer befriedigt oder ob sich das Publikum für mehr Variation in den Gästeliste entscheidet.