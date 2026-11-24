Die ARD-Show Wer weiß denn sowas stößt auf Kritik wegen wiederkehrender Gäste. Die Redaktion erklärt die Strategie im Daily-Format und nennt Rekorde.

Die beliebte ARD - Quizshow "Wer weiß denn sowas" mit Moderator Kai Pflaume befindet sich seit wenigen Tagen erneut im täglichen Vorabendprogramm des Ersten und wird ab 18 Uhr ausgestrahlt. Unmittelbar nach dem Neustart und der Übernahme des Sendeplatzes von "Gefragt - Gejagt" häufen sich die kritischen Stimmen im Zuschauerraum.

Die Hauptursache der aktuellen Kontroverse liegt in der Besetzung der prominenten Gäste, die in den neuesten Folgen für Unmut bei den Fans gesorgt hat.

Wiederkehrende Gäste lösen Diskussionen aus

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In der am 12. November 2026 gesendeten Ausgabe traten mehrere bekannte Gesichter auf, die bei vielen Fernsehzuschauern bereits lange nicht mehr in der Show erschienen sind oder sich an frühere Auftritte erinnern. Diese Entscheidung der Produktionscrew führte auf Social-Media-Plattformen wie Facebook zu einer Flut von Beschwerden. Mehrere Zuschauer nutzten die Gelegenheit, um ihre Frustration über das sogenannte Promi-Recycling auszudrücken, das im täglichen Format zunimmt.

Ein Nutzer kommentierte die Sendung direkt als vermeintliche Wiederholung einer älteren Folge und fragte verwundert nach dem eigentlichen Aufnahmedatum. Eine andere Person kritisierte scharf, dass dieselben bekannten Persönlichkeiten gefühlt alle paar Wochen erneut vor der Kamera stehen. Diese Reaktion verdeutlicht, dass die Zuschauer eine gewisse Frische und Abwechslung vermissen, die in einem täglichen Magazin schwerer zu gewährleisten ist.

ARD-Reaktion auf Vorwürfe der Wiederholung

Da die Diskussionsrunde in den sozialen Netzwerken schnell an Schwung gewann, griff der offizielle Kanal der Show ein und leistete eine offizielle Klarstellung. Die Redaktion betonte nachdrücklich, dass es sich bei den fraglichen Sendungen um reguläre Erstausstrahlungen handelte und keine Wiederholungen waren. Man wies darauf hin, dass es sich um den laufenden Sendebetrieb handelt, der täglich neues Material liefert.

Im gleichen Zuge nahm sich die ARD auch der Kritik an der Häufigkeit der Rückkehrer an und verteidigte die Strategie mit der Aussage: "Natürlich werden Gäste wiederholt eingeladen, warum auch nicht!" Diese Position zeigt den Willen der Macher, auf ihre etablierten und beliebten Prominents zurückzugreifen, anstatt ständig nach komplett neuen Gesichtern zu suchen. Dies entspricht der praktischen Notwendigkeit eines täglichen Formats.

Statistik und Gründe für häufige Auftritte

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Die Kritik an den wiederkehrenden Prominenten spiegelt ein strukturelles Problem täglicher Quiz- und Talkformate wider, das die ARD mit der aktuellen Show erfährt. Bei einer Ausstrahlungshäufigkeit von fünf Ausgaben pro Woche ist es langfristig kaum möglich, ständig komplett neue Promi-Besetzungen zu finden. Dies gilt insbesondere für Formate, die bereits über eine lange Laufzeit von mehr als elf Jahren verfügen, wie es bei "Wer weiß denn sowas?" der Fall ist.

Die internen Statistiken der Show belegen diese Dynamik eindrucksvoll. Den aktuellen Rekord für die meisten Auftritte hält der Schauspieler Christoph Maria Herbst aus der Serie "Stromberg" mit insgesamt 28 teilnahmen. Dahinter folgen die Schauspieler Paul Panzer und Jürgen Vogel mit jeweils 23 Auftritten. Diese Zahlen illustrieren, dass bestimmte Gesichter zum festen Bestandteil des Formats geworden sind.

Quotenstärke trotz anhaltender Kontroversen

Trotz der aktuellen Welle an Beschwerden und der Diskussionen im Netz bleibt "Wer weiß denn sowas" ein fester Quoten-Garant für Das Erste. Das Format gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Quizshows im deutschen Fernsehen und kann auf eine stabile Zuschauerbasis zählen. Vergangene Kritiken an der Publikumsverteilung im Studio oder individuellen Gästeauftritten haben den Erfolg bisher nicht nachhaltig beeinträchtigt.

Die Entwicklung der letzten Tage zeigt jedoch, dass die Balance zwischen Bekanntheit der Gäste und der gewünschten Frische für die Zuschauer empfindlich ist. Die ARD und Kai Pflaume stehen vor der Herausforderung, diese Erwartungen in Zukunft weiter zu managen. Solange die Einschaltquoten stabil bleiben, wird die Show ihren Platz im Vorabendprogramm wahrscheinlich halten, auch wenn einzelne Sendungen Kontroversen auslösen." }}