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ARD, ZDF und MagentaTV: Übertragungsdetails zur WM 2026

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ARD, ZDF und MagentaTV: Übertragungsdetails zur WM 2026
WM 2026ARDZDF
📆12/06/2026 08:27:00
📰ransport
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Die WM 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. ARD und ZDF übertragen viele Spiele im Free-TV, MagentaTV zeigt alle. Details zu Kommentatoren und Experten.

Die ARD und das ZDF werden im Free-TV dabei sein und einen Großteil der Partien übertragen, während die kostenpflichtige Plattform MagentaTV alle Spiele zeigt. Bei der WM 2026 , die in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, stehen die Spielorte nun fest.

In Deutschland wird Wolff-Christoph Fuß die Stimme für die Deutschland-Spiele bei MagentaTV sein. Die ARD setzt auf prominente Experten wie Almuth Schult und Thomas Hitzelsperger als Co-Kommentatoren, wobei der genaue Umfang noch unklar ist. Das ZDF hingegen verzichtet auf eine klassische Co-Moderation während des Spiels und lässt seine Experten nur vor und nach dem Spiel sowie in der Pause zu Wort kommen.

Das Turnier verspricht, mit seinen 104 Spielen und Austragungsorten in drei Ländern eine logistische Herausforderung zu werden, und die Fernsehübertragungen sowie die Expertise der Sender werden für das Publikum in Deutschland von zentraler Bedeutung sein

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