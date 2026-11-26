Die ARD zeigt eine neue Familienserie aus dem Ruhrgebiet. Wann 'Onkel Ruben und das Loch im Garten' läuft.

Das Erste beendet das Jahr mit einem Familienkrimi. Am 31. Dezember laufen ab 11:10 Uhr die ersten drei Folgen der-Produktion "Onkel Ruben und das Loch im Garten".

Die übrigen drei Episoden zeigt der Sender am Neujahrstag ab 10:55 Uhr. Ab dem 1. Januar 2027 sind zudem alle sechs Teile in der ARD Mediathek abrufbar, wie aus einer Mitteilung des WDR hervorgeht. Schon beim Drehstart hatteIm Mittelpunkt steht laut WDR-Inhaltsangabe die 15-jährige Mia.

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Sie wohnt mit ihrer Familie, den Reumekes, in einem Reihenhaus im Ruhrpott. Die Sommerferien beginnen, für einen Urlaub reicht das Geld wieder einmal nicht, und der Vater geht ihr mit seiner Spießigkeit ohnehin auf die Nerven. Dann klingelt Onkel Ruben. Der Kleinkriminelle gibt sich als Whistleblower aus und will Belege für illegale Geschäfte des früheren Bergbaukonzerns Schwarzfels haben.