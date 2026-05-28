Arda Güler über Xabi Alonso: Wir hatten ein super Verhältnis

Arda Güler lässt sein Jahr bei Real Madrid Revue passieren und kommt dabei auf seinen ehemaligen Trainer Xabi Alonso zu sprechen. Der türkische Nationalspieler spricht über das taktische Verständnis des ehemaligen Leverkusen-Trainers und seine Erfahrungen bei Real Madrid.

Arda Güler lässt sein Jahr bei Real Madrid Revue passieren und kommt dabei auf seinen ehemaligen Trainer Xabi Alonso zu sprechen. Unter dem Spanier hatte der türkische Nationalspieler eine wichtige Rolle gespielt.

Güler bei TRT Spor: Wir hatten ein super Verhältnis. Ich hatte das Gefühl, als hätte er mir die Schlüssel übergeben. Es war genau das, was ich gesucht hatte. Über das taktische Verständnis des ehemaligen Leverkusen-Trainers sagt der 21-Jährige: Wenn er dich in sein Büro ruft und dir etwas über die Taktik erklärt, ist es sehr schwer, sich nicht überzeugen zu lassen.

Er weiß sehr genau, wozu du fähig bist. Er weiß sehr genau, was er dir geben kann. Das heißt, er war ein Mann, der wahrscheinlich jeden Tag beim Aufwachen darüber nachdachte, wie er diesen Spieler verbessern und wie er mit ihm kommunizieren könnte. Trotzdem ging Alonsos Plan bei Real nicht auf, Álvaro Arbeloa übernahm seinen Job.

Am Ende der Saison landete der Klub auf Platz zwei mit acht Punkten Rückstand auf den Meister FC Barcelona. In derwaren die Spanier im Viertelfinale am FC Bayern gescheitert (Hinspiel 1:2, Rückspiel 3:4). Dabei wusste Güler trotzdem zu überzeugen, steuerte im Rückspiel gegen die Bayern zwei Tore bei. Das entging auch Alonso nicht: Nach dem Spiel gegen Bayern München sagte er mir, dass er sehr stolz auf mich sei.

Ich habe mich sehr über die Nachricht gefreut. Ich glaube, er ist ein wirklich großartiger Trainer. Güler ist noch bis 2029 an Real Madrid gebunden, in der abgelaufenen Saison kam er auf 51 Pflichtspiele, sechs Tore und 14 Vorlagen. Und in der nächsten Spielzeit wird er einen neuen Coach haben.

Kein Geringerer als José Mourinho soll Arbeloa beerben. Und Alonso? Der wird definitiv ab Juli neuer Trainer des FC Chelsea. Güler: Er hat jetzt bei Chelsea unterschrieben.

Ich hoffe, alles läuft gut für ihn. Wir bleiben natürlich in Kontakt





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