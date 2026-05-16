Arda Saatçi, bekannt als Cyborg, hat seinen ersten Burger in Berlin bestellt und spricht von seiner Rückkehr ins Leben.

Arda Saatçi, bekannt als Cyborg, ist zurück in Berlin und hat bereits seinen ersten Burger bestellt. Er hat sich bei seiner Ankunft vor dem Terminal 1 vor dem Willy-Brandt-Platz vor Tausenden Fans bedankt und zeigte sich berührt von der Begeisterung seiner Fans. Seine nächste Herausforderung wartet auf ihn: Der Versuch, den Jetlag zu bewältigen, da zwischen Berlin und Los Angeles ein Zeitunterschied von neun Stunden besteht. Er hat bereits angekündigt, dass er einen Berliner Döner essen wird, den er bereits häufig gezeigt hat. Seine Fans werden sich freuen, wenn sie erfahren, wo er sich den Kebab kaufen wird.

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Seine nächste Herausforderung wartet auf ihn: Der Versuch, den Jetlag zu bewältigen, da zwischen Berlin und Los Angeles ein Zeitunterschied von neun Stunden besteht. Er hat bereits angekündigt, dass er einen Berliner Döner essen wird, den er bereits häufig gezeigt hat. Seine Fans werden sich freuen, wenn sie erfahren, wo er sich den Kebab kaufen wird





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