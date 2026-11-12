ARDErfolglosigkeit am 11. November 2026 vs. ZDF-Quotenerfolg

Die ARD scheitert mit 'Wäldern' am 11. November 2026 an schwachen Quoten, während das ZDF mit 'Bares für Rares' den Abend dominiert. Analyse der Zuschauerzahlen.

Die Zuschauerzahlen am Mittwochabend, dem 11. November 2026, zeichnen ein deutliches Bild für die deutsche Fernsehlandschaft. Die ARD verzeichnet bei der Fortsetzung der Mystery-Reihe " Wäldern" ein signifikantes Desinteresse der Bevölkerung. Nur 2,41 Millionen Menschen schalteten zum Sendetermin ein, was weit unter den Erwartungen des Senders lag.

Schwache Quoten für ARD-Krimiserie

Die Produktionsfirma und der Sender ARD standen nach der Ausstrahlung vor enttäuschenden Ergebnissen. Mit einem Marktanteil von lediglich 11,3 Prozent im Gesamtpublikum erreicht die Serie ein Niveau, das im direkten Vergleich zur Konkurrenz als sehr niedrig einzustufen ist. In der Primetime erreicht die ARD in der Regel problemlos Werte von weit über 20 Prozent. Die Rolle der Musiklehrerin Lara Glanz steht der gebürtigen Münchnerin zwar gut, dies konnte jedoch das fehlende Publikumsinteresse nicht kompensieren.

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Besonders kritisch entwickelte sich die Entwicklung bei der werberelevanten Zielgruppe. Nur 150.000 Zuschauer im Alter von 14 bis 49 Jahren verfolgten die Sendung. Dies resultierte in einem schwachen Marktanteil von nur 4,5 Prozent für das junge Publikum. Diese Zahlen signalisieren, dass die Mystery-Reihe in ihrer aktuellen Form keine ausreichend große Fangemeinde in der entscheidenden demografischen Gruppe gefunden hat.

ZDF dominiert mit "Bares für Rares"

Ganz andere Verhältnisse herrschten im Programm des öffentlich-rechtlichen Wettbewerbers ZDF. Dort konnten die Verantwortlichen beim Format "Bares für Rares" jubeln. Die Primetime-Ausgabe des Antik-Shows zog mit 3,92 Millionen Zuschauern eine deutlich höhere Anzahl von Trogeln-Begeisterten an. Damit legte das ZDF ein starkes Leistungszeichen in der gleichen Sendezeit.

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Der Marktanteil für "Bares für Rares" belief sich auf einen soliden Wert von 18,3 Prozent. Auch in der jungen Zielgruppe schnitt die Sendung deutlich besser ab als das Konkurrenzprodukt der ARD. 440.000 Interessenten im Alter von 14 bis 49 Jahren verfolgten die Ausstrahlung. Dies entsprach einem Marktanteil von 12,9 Prozent und unterstreicht die zeitlose Beliebtheit des Formats.

Vergleich und langfristige Auswertung

Die Gegenüberstellung der beiden Programme am 11. November 2026 zeigt eindrucksvoll die unterschiedliche Resonanz der Zuschauer auf verschiedene Genres. Horst Lichter und sein Team holten die stärkste Quote seit zwei Jahren auf dem prominenten Sendeplatz. Dies zeigt eindeutig, wie populär der Evergreen "Bares für Rares" nach wie vor ist. Die Zuschauer bleiben dem Format treu, während neue Formate wie "Wäldern" struggle.

Für die ARD bedeuten diese Zahlen einen Rückschlag, da sie die hohen Erwartungen an eine Primetime-Show nicht erfüllen konnten. Im Gegensatz dazu festigt das ZDF seine Position in der Unterhaltungslandschaft. Die Differenz von fast 1,5 Millionen Zuschauern zwischen den beiden Sendungen verdeutlicht die massive Polarisierung im deutschen Hauptabendprogramm. Während die ARD nach neuen Impulsen suchen muss, ist das ZDF mit seinem bestehenden Erfolgsschema sehr zufrieden.