Argentinien als Titelverteidiger: WM-Kader der Albiceleste steht

Argentinien geht als einer der größten Favoriten in die Fußball-Weltmeisterschaft. Die Südamerikaner dominierten die Qualifikation und gewannen zuletzt 2022 den Titel. Der komplette Kader für das Turnier umfasst Stars wie Lionel Messi und Julian Álvarez.

Argentinien zählt erneut zu den Top-Favoriten für die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft. In der südamerikanischen Qualifikation dominierte die Albiceleste die Konkurrenz, sammelte 38 Punkte aus 18 Spielen und sicherte sich mit neun Punkten Vorsprung den ersten Platz.

Superstar Lionel Messi war mit acht Treffern bester Torschütze seines Teams. Für Argentinien ist es die 19. WM-Endrunde. Die Südamerikaner gewannen den Titel bereits dreimal in den Jahren 1978, 1986 und zuletzt 2022.

Mit ihren Erfolgen bei Weltmeisterschaften, der Copa América und den Olympischen Spielen zählt Argentinien zu den erfolgreichsten Fußballnationen der Welt. Der Kader für das Turnier umfasst erfahrene Spieler in allen Mannschaftsteilen. Im Tor stehen Emiliano Martínez von Aston Villa, Gerónimo Rulli von Olympique Marseille und Juan Musso von Atlético Madrid.

Die Abwehr wird gespielt von Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (CA River Plate), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille), Nicolás Otamendi (Benfica Lissabon), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) und Facundo Medina (Olympique Marseille). Im Mittelfeld agieren Leandro Paredes (CA Boca Juniors), Alexis Mac Allister (FC Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami CF), Giovanni Lo Celso (Real Betis Sevilla), Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen), Enzo Fernández (FC Chelsea) und Valentín Barco (RC Straßburg Alsace).

Im Angriff stehen Lionel Messi (Inter Miami CF), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Inter Mailand), Thiago Almada (Atlético Madrid), Nicolás Paz (Como 1907), Nicolás González (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid) und José Manuel López (SE Palmeiras São Paulo) zur Verfügung. Damit verfügt Trainer Lionel Scaloni über einen tiefen und vielseitigen Kader, der den Titelverteidiger erneut zum heißesten Anwärter auf den Pokal macht





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