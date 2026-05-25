Lionel Messi verletzt sich vor dem WM-Turnier und sein Klub schwieg zunächst zur Art und Schwere der Verletzung.

Argentinien bangt um seinen Superstar Lionel Messi , der sich vor dem WM-Turnier verletzt hat. Der 38-jährige Fußball spieler musste in seinem letzten Liga-Spiel angeschlagen vom Platz.

Der Klub Inter Miami schwieg zunächst zur Art und Schwere der Verletzung, aber der Cheftrainer versuchte, die Situation zu beschwichtigen. Messi war in Topform in dieser Saison, mit zwölf Toren und acht Vorlagen in 14 Spielen. Ohne ihn entschied Luis Suárez die Partie für Miami, der drei Treffer erzielte und seinem Team den 6:4-Sieg gegen Philadelphia Union sicherte.

Der amtierende Weltmeister hat seinen Kader für das Turnier noch nicht veröffentlicht, aber es wird davon ausgegangen, dass Lionel Messi an der WM teilnehmen wird





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