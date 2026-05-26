Argentinien entwarnet: Lionel Messi hat Überlastung in der linken Oberschenkelmuskulatur erlitten

Nach dem Verletzungsschreck um Superstar Lionel Messi (38) gibt es Entwarnung. Sein Klub Inter Miami veröffentlichte die Diagnose der Baptist-Health-Klinik, die auf eine Überlastung in Verbindung mit Muskelermüdung in seiner linken Oberschenkelmuskulatur hinweist. Messi soll nun seine Belastung reduzieren und rund zehn Tage pausieren, bevor er wieder normal trainieren kann.

Nach dem Verletzungsschreck um Superstar Lionel Messi (38) gibt es Entwarnung. Sein Klub Inter Miami veröffentlichte die Diagnose der Baptist-Health-Klinik, die auf eine Überlastung in Verbindung mit Muskelermüdung in seiner linken Oberschenkelmuskulatur hinweist.

Inter Miami teilte mit, dass der Kapitän von Inter Miami CF gestern, Sonntag, den 24. Mai, während des Spiels gegen Philadelphia Union aufgrund körperlicher Beschwerden das Spielfeld verlassen musste. Nach weiteren medizinischen Tests am Montag deutet die erste Diagnose auf eine Überlastung in Verbindung mit Muskelermüdung in seiner linken Oberschenkelmuskulatur hin. Der Zeitpunkt für seine Rückkehr zur körperlichen Aktivität hängt von seinem klinischen und funktionellen Fortschritt ab.

Zuvor hatten argentinische Medien bereits eine schwere Verletzung ausgeschlossen. Der Weltmeister von 2022 habe lediglich eine kleinere Muskelverletzung am linken hinteren Oberschenkel erlitten, berichtete die argentinische Zeitung "La Nación". Messi soll nun seine Belastung reduzieren und rund zehn Tage pausieren, bevor er wieder normal trainieren kann. Ziel: Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft soll rechtzeitig fit für die anstehende Endrunde der Weltmeisterschaft sein.

Der 38-Jährige hatte sich beim 6:4 (4:4) seines Klubs gegen Philadelphia Union während der zweiten Halbzeit an den linken hinteren Oberschenkel gefasst und sich anschließend auswechseln lassen. Die Bilder des angeschlagenen Weltmeisters hatten in Argentinien kurzzeitig Sorgen ausgelöst. Miamis Cheftrainer Guillermo Hoyos hatte nach der Partie zunächst von Erschöpfung gesprochen





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