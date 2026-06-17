Argentinien feiert 3:0-Auftaktsieg bei WM - Messi zeigt magische Vorstellung

Titelverteidiger Argentinien startet mit einem klaren 3:0-Sieg gegen Algerien in die WM. Superstar Lionel Messi glänzt mit zwei Toren und einer Vorlage und liefert eine herausragende Show. Die Fans im Arrowhead Stadium sorgen für eine Heimspiel-Atmosphäre.

Er ist der Stolz einer ganzen Nation. Titelverteidiger Argentinien gewinnt sein WM-Auftaktspiel mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Algerien und feiert einen Traumstart in das Turnier .

Im Mittelpunkt steht natürlich Superstar Lionel Messi, der eine beeindruckende Leistung zeigt und mit zwei Toren und einer Vorlage den Sieg maßgeblich bestimmt. Die Partie beginnt mit einem Paukenschlag: In der 17. Minute wird Messi durch einen brillianten Pass von Rodrigo de Paul plötzlich frei vor dem algerischen Tor. Der argentinische Kapitän zwingt sofort aus der Distanz ab.

Algeriens Torhüter Luca Zidane kann den Ball zwar noch mit den Fingern berühren, aber er kann den Treffer zum 1:0 nicht mehr verhindern. Ein weiteres Detail: Zidane trägt eine speziell angefertigte Gesichtsmaske, nachdem er Ende April einen schweren Kieferbruch erlitten hatte. Sein Vater, die französische Fußballlegende Zinédine Zidane, verfolgt das Spiel von der Tribüne und reagiert sichtbar betroffen, als die TV-Kameras ihn zeigen. Nach dem Seitenwechsel wird die Dominanz Argentiniens noch deutlicher.

Messi profitiert in der 60. Minute von einem Fehler Zidanes, der einen Schuss von Alexis Mac Allister nicht sicher festhalten kann. Der Ball springt genau zu Messi, der nur noch ins leere Tor einschieben muss. Nur wenige Minuten später, in der 68.

, setzt Messi den Schlusspunkt. Nach einer Vorlage von Gonzalez trifft er flach und sicher ins linke untere Eck. Das 3:0 ist der verdiente Lohn für eine herausragende individuelle Leistung. Messi absolviert sein 200.

Länderspiel und erzielt bereits zum 120. Mal für sein Land. Bereits in der 5. Minute hatte er mit einem Lupfer das 1:0 erzielt, jedoch wurde der Treffer wegen Abseits zurückgenommen.

Auch auf der anderen Seite gab es einen frühen Treffer, der nicht zählte: Nach einer grandiosen Vorlage von Mazraoui von Bayer Leverkusen jubelte Chaibi von Eintracht Frankfurt, aber auch hier entschieden die Schiedsrichter auf Abseits. Die Atmosphäre im Arrowhead Stadium in Kansas City ist außergewöhnlich. Die zahlreichen argentinischen Fans sorgen für eine lautstarke Heimspiel-Atmosphäre und Gänsehautstimmung in dem sonst von den Kansas City Chiefs genutzten NFL-Stadion.

Selbst Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes lässt sich diese historische Messi-Show nicht entgehen und verfolgt das Spiel von den Rängen





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