Argentinien steht vor dem ersten Gruppenspiel bei der WM 2026. Nationaltrainer Lionel Scaloni hat sich bedeckt gehalten, aber es wird erwartet, dass Lionel Messi als Kapitän aufs Feld führt.

Für Weltmeister Argentinien steht das erste Gruppenspiel bei der WM auf dem Programm. Vor dem Duell in der Gruppe J gegen Algerien stellen sich Millionen Fans die Frage: Spielt Lionel Messi von Beginn an?

Nationaltrainer Lionel Scaloni hat sich bis kurz vor dem Anpfiff bedeckt gehalten. Da es sich jedoch um den extrem wichtigen WM-Auftakt handelt, wird fest damit gerechnet, dass Lionel Messi die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen wird. Messi zeigte sich in den vergangenen Testspielen in gewohnt starker Verfassung.

Zwar gab es im Vorfeld des Spiels kleinere Sorgen um den Torwart-Posten - Emiliano Martínez lief trotz eines zuvor angeknacksten Fingers auf -, in der Offensive ruhen jedoch alle Hoffnungen auf der magischen Nummer 10 von Inter Miami. An seiner Seite werden im Sturm voraussichtlich Stars wie Julián Álvarez und Lautaro Martínez wirbeln. Der argentinische Nationaltrainer hat bereits angekündigt, dass er für dieses wichtige Spiel eine starke Mannschaft aufbauen wird, um den Titelverteidiger erfolgreich in die neue Runde zu führen.

Der Kontrast zwischen der WM-Teilnahme und dem Alltagsleben in Argentinien ist groß. Während die Fans auf der Straße jubeln, müssen viele Menschen in Argentinien mit harten Bedingungen kämpfen. Die WM bietet eine Chance, die Stimmung in Argentinien zu heben und die Hoffnung auf ein besseres Leben zu wecken





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