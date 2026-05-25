Argentinien: Messi verletzt, Suárez glänzt

Argentinien-Titelverteidiger Lionel Messi musste in seinem letzten Liga-Spiel vor der Fußball-Weltmeisterschaft angeschlagen vom Platz. Der achtmalige Weltfußballer griff sich nach einem Freistoß an den hinteren Oberschenkel und zog sich eine Verletzung zu. Sein Klub Inter Miami schweigt zur Art und Schwere der Verletzung. Cheftrainer Guillermo Hoyos versucht zu beschwichtigen. Suárez glänzt für Miami

Titelverteidiger Argentinien bangt um seinen Superstar. Lionel Messi (38) musste in seinem letzten Liga-Spiel vor der Fußball-Weltmeisterschaft angeschlagen vom Platz. Der achtmalige Weltfußballer griff sich nach einem Freistoß an den hinteren Oberschenkel – dann war Schluss, eine Viertelstunde vor dem Ende.

Sein Klub Inter Miami schwieg zunächst zur Art und Schwere der Verletzung. Cheftrainer Guillermo Hoyos versuchte zu beschwichtigen: "Leo war erschöpft und müde. Der Platz war tief. Im Zweifelsfall versucht man, Risiken zu vermeiden.

". Während der Partie hatte es heftig geregnet. Vor seiner Auswechslung hatte der 38-Jährige noch zwei Treffer in der torreichsten ersten Halbzeit der MLS-Geschichte vorbereitet. In dieser Saison zeigt sich der Argentinier in Topform: In 14 Spielen kommt er auf zwölf Tore und acht Vorlagen.

Ohne Messi entschied Luis Suárez die Partie für Miami. Der 39 Jahre alte Uruguayer erzielte drei Treffer und sicherte seinem Team den 6:4 (4:4)-Sieg gegen Philadelphia Union. Suárez wird bei der Weltmeisterschaft fehlen, er spielt nicht mehr für die Nationalmannschaft. Für das Team aus Florida war es der vierte Erfolg nacheinander in der nordamerikanischen Profiliga MLS.

Miami liegt mit 31 Punkten auf Platz zwei der Eastern Conference, zwei Zähler hinter dem Nashville SC um Hany Mukhtar. - Gruppe J. Anschließend trifft das Team am 22. Juni auf Österreich und am 28. Juni auf Jordanien (beide Spiele in Dallas).

Der amtierende Weltmeister hat seinen Kader für das Turnier bislang noch nicht veröffentlicht. Auch Lionel Messi, der am 24. Juni 39 Jahre alt wird, hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob er an seiner möglichen sechsten Weltmeisterschaft teilnehmen wird. Es wird aber davon ausgegangen, dass der Superstar die WM in seiner glanzvollen Karriere noch mitnimmt





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentinien Fußball-Weltmeisterschaft Lionel Messi Injuries Luis Suárez Miami Nashville SC Philadelphia Union Titelverteidiger Tore Vorschüsse Weltmeisterschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentinien: Unwetter spült Tausende »Penisfische« an die Küste Patagoniens25 Zentimeter lang, rosa und phallusförmig: Tausende solcher Kreaturen landeten kürzlich nach einem Sturm an den Stränden Patagoniens. Sie haben möglicherweise eine Superpower.

Read more »

Einbrüche bei Profi-Sportlern in den USA und Argentinien: Drei Chilenen festgenommenWeil sie immer wieder in die Häuser von Profi-Sportlern eingebrochen sein sollen, sind drei von der US-Bundespolizei FBI gesuchte Chilenen festgenommen worden.

Read more »

Messi-Schock vor WM: Auswechslung bei Miami-SpektakelIm letzten Spiel vor der WM verlässt Superstar Lionel Messi vorzeitig den Platz - angeblich nur wegen Erschöpfung. Inter Miami feiert dennoch einen spektakulären Erfolg.

Read more »

Weltmeister bangt: Messi angeschlagen ausgewechseltWenige Wochen vor der Fußball-WM gibt es einen Schreckmoment für Titelverteidiger Argentinien. Superstar Lionel Messi muss im letzten Spiel für Inter Miami vor...

Read more »