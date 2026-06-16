Argentinien startet in die WM in der Gruppe J in Kansas City. Das Spiel gegen Algerien beginnt um 3 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Argentinien startet in die WM endlich in die Gruppe J in Kansas City. Das Spiel gegen Algerien beginnt um 3 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

In der schwierigen Gruppe mit Österreich darf sich Argentinien keinen Patzer erlauben. Der Superstar Lionel Messi beginnt wohl die letzte WM seiner Karriere. Vor dem Turnierstart der Argentinier erklärte Messi, dass es andere Favoriten gibt, die besser in Form sind. Gleichzeitig hat Messi noch ein großes Ziel vor Augen: Mit drei Toren könnte er Miroslav Klose als WM-Rekordtorschützen ablösen.

Allerdings ist Algerien nicht zu unterschätzen. Die Mannschaft hat nur drei der letzten 28 Spiele verloren und hat sich mit Spielern aus der Bundesliga im Kader qualifiziert. Dennoch wäre ein Sieg Argentiniens keine Überraschung, aber alles andere als ein Sieg wäre eine faustdicke Überraschung. Die ARD überträgt das Spiel live im Free-TV, außerdem gibt es einen Live-Stream über Sportschau.de. Anpfiff ist um 3 Uhr





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