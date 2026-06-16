Argentinien startet in die WM: Messi will WM-Rekord brechen

Argentinien startet in die WM in Kansas City und trifft auf Algerien. Das Spiel beginnt um 3 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Argentinien darf sich in der schwierigen Gruppe mit Österreich keinen Patzer erlauben. Lionel Messi beginnt wohl die letzte WM seiner Karriere und hat ein großes Ziel vor Augen: Mit drei Toren könnte er Miroslav Klose als WM-Rekordtorschützen ablösen.

Argentinien startet in die WM in Kansas City und trifft auf Algerien . Das Spiel beginnt um 3 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Argentinien darf sich in der schwierigen Gruppe mit Österreich keinen Patzer erlauben. Lionel Messi beginnt wohl die letzte WM seiner Karriere und hat ein großes Ziel vor Augen: Mit drei Toren könnte er Miroslav Klose als WM-Rekordtorschützen ablösen.

Allerdings ist Algerien nicht zu unterschätzen, die Mannschaft hat nur drei der letzten 28 Spiele verloren. Dennoch wäre ein Sieg Argentiniens eine Überraschung





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