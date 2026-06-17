Titelverteidiger Argentinien besiegt Algerien souverän mit 3:0. Lionel Messi trifft dreimal und erreicht bei seiner sechsten WM das gleiche Torkonto wie Rekordhalter Miroslav Klose. Torhüter Zidane spielt mit Gesichtsmaske nach Kieferbruch.

Argentinien s Titelverteidigung bei der Weltmeisterschaft startet mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Algerien . Im Mittelpunkt steht erwartungsgemäß der 38-jährige Kapitän Lionel Messi , der bei seiner sechsten WM-Teilnahme einen Hattrick erzielt.

Mit seinen Toren Nummer 14, 15 und 16 insgesamt bei Weltmeisterschaften zieht er gleich mit dem bisherigen Rekordtorschützen Miroslav Klose, der 16 WM-Tore erzielte. Bereits in der 17. Minute geht Argentinien in Führung, als de Paul mit einem präzisen Pass die algerische Abwehr überwindet und Messi frei vor dem Tor auftaucht. Er vollendet aus kurzer Distanz zum 1:0.

Algeriens Torhüter Luca Zidane, der Ende April einen schweren Kieferbruch erlitten hat und daher mit einer speziellen Gesichtsmaske spielt, kann den Schuss nicht parieren. Sein berühmter Vater Zinedine Zidane verfolgt das Spiel von der Tribüne aus. Nach der Pause nutzt Messi einen Fehler Zidanes, der nach einem Schuss von Mac AllISTER den Ball direkt vor seine Füße abprallen lässt, und schießt kaltblütig zum 2:0 ein. In der 68.

Minute stellt er nach einer Vorlage von González den Endstand von 3:0 her. Zuvor waren beiden Mannschaften bereits mögliche Tore wegen Abseits aberkannt worden - once in der 5. Minute durch Messi und erneut in der 8. Minute durch Chaibi nach einer Vorlage von Maza.

Algeriens Aufstellung umfasst zwei in Europa geborene Spieler mit nordafrikanischen Wurzeln: Bensebaini von Borussia Dortmund und Maza von Bayer Leverkusen. Wolfsburgs Stürmer Amoura saß zunächst auf der Bank. Das Arrowhead Stadion in Kansas City, das normalerweise Heimstätte des NFL-Teams Kansas City Chiefs ist, verwandelte sich in eine argentinische Festung. Die argentinischen Fans schufen eine lautstarke Heimspielatmosphäre.

Der Text bricht abrupt mit dem Hinweis auf eine mögliche Mbappé-Gala ab





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