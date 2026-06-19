Argentinien verweigert säumigen Unterhaltspflichtigen die WM-Einreise

Argentinien hat tausende Namen von Eltern, die mit Unterhaltszahlungen im Rückstand sind, an die USA weitergegeben, um ihre Einreise zur Fussball-WM zu blockieren. Die Massnahme basiert auf dem nationalen "Safe Stands"-Programm und zielt darauf ab, Druck auf säumige Zahler auszuüben.

Argentinien hat im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden wird, eine drastische Massnahme ergriffen, um säumige Unterhaltspflichtige zur Verantwortung zu ziehen.

Die argentinische Regierung hat eine Liste mit tausenden Namen von Eltern, die mit ihren Unterhaltszahlungen für ihre Kinder im Rückstand sind, an die US-amerikanischen Behörden übermittelt. Das primäre Ziel dieser Aktion ist es, diesen Personen die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verweigern und ihnen damit den Zugang zu den WM-Spielen vor Ort sowie den Erwerb von Tickets zu verhindern. Diese Vorgehensweise basiert auf einem bestehenden nationalen Programm, das bereits in argentinischen Fussballstadien erfolgreich angewendet wird.

Die Weitergabe der Daten erfolgte über das argentinische Register für Unterhaltsschuldner (RPAM). Der Bürgermeister von Buenos Aires, Jorge Macri, rechtfertigte diesen Schritt gegenüber der Zeitung "La Nación" mit klaren Worten: "Wer einer so grundlegenden Verpflichtung wie der Versorgung seiner Kinder nicht nachkommt, muss mit den Konsequenzen rechnen. Wenn sie nicht für die Bedürfnisse ihrer Kinder sorgen, wird ihnen der Zutritt zum Stadion verwehrt.

" Damit wird die Teilnahme an einem grossen gesellschaftlichen Event wie der Weltmeisterschaft direkt an die Erfüllung elterlicher Pflichten geknüpft. Mora Namdar, argentinische Staatssekretärin für konsularische Angelegenheiten, ergänzte: "Wir bauen eine bewährte Praxis aus, die sich als wirksam erwiesen hat, um diejenigen, die Unterhalt schulden, zur Begleichung ihrer Schulden zu bewegen.

" Das in Argentinien seit 2023 existierende Programm mit dem Namen "Safe Stands" (Sichere Tribünen) dient als Vorbild. Im Rahmen dieser Initiative wurden bei über 1.300 Fussballspielen im Land mehr als vier Millionen Zuschauer überprüft. Durch diese massiven Kontrollen konnten die Behörden bereits über tausend Personen identifizieren, gegen die offene Haftbefehle vorlagen, und zahlreiche weitere, gegen die Stadionverbote wegen gewalttätiger Delikte verhängt worden waren. Die nun an die USA weitergegebene Liste beschränkt sich jedoch nicht nur auf Unterhaltsschuldner.

Sie enthält auch die Namen von Personen, die in Verbindung mit Hooligan-Szenen stehen oder wegen gewalttätiger Verbrechen verurteilt wurden. Diese umfassende Datenübermittlung stellt einen beispiellosen Versuch dar, internationale Grossveranstaltungen zur Durchsetzung nationaler Rechtsansprüche und zur Verbesserung der Sicherheit zu nutzen. Die Massnahme wirft gleichzeitig Fragen zu Datenschutz, Verhältnismässigkeit und den Kompetenzen ausländischer Behörden auf, da es sich bei den betroffenen Personen um argentinische Staatsbürger handelt, deren Daten ohne ihr Einverständnis weitergegeben wurden.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit die US-Einwanderungsbehörden diese spezifische Liste übernehmen und wie viele tatsächlich von der Einreise ausgeschlossen werden. Die argentinische Regierung hofft durch diesen Druck, nicht nur die WM-Tickets zu verhindern, sondern langfristig eine nachhaltige Zahlungsmoral bei säumigen Unterhaltspflichtigen zu etablieren. Die Aktion unterstreicht den politischen Willen, elterliche Verantwortung konsequent einzufordern, und nutzt die globale Aufmerksamkeit, die mit einem Turnier wie der Weltmeisterschaft verbunden ist, um ein innerstaatliches Problem auf die internationale Bühne zu heben





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentinien Unterhaltsschuldner FIFA WM Einreiseverbot Safe Stands

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mama kommt: Vozinha vor emotionalem Wiedersehen in MiamiDie Mutter des Torhüters verpasste dessen heroisches WM-Debüt gegen Spanien - nun ist die Einreise möglich.

Read more »

Elye Wahi: Ivorischer Fußballverband verwehrt Einreise nach KanadaDer ivorische Fußballverband FIF gibt bekannt, dass der Profi Elye Wahi (23) die Einreise nach Kanada verwehrt wird. Hintergrund sind Vorwürfe der Spielmanipulation.

Read more »

Kanada verweigert Wahi Einreise vor WM-Spiel gegen DFB-ElfElye Wahi darf vor dem WM-Spiel der Elfenbeinküste gegen das DFB-Team nicht nach Kanada einreisen. Der Verband hält sich zu möglichen Manipulationsvorwürfen bedeckt.

Read more »

Kanada verweigert Wahi Einreise vor WM-Spiel gegen DFB-ElfElye Wahi darf vor dem WM-Spiel der Elfenbeinküste gegen das DFB-Team nicht nach Kanada einreisen. Der Verband hält sich zu möglichen Manipulationsvorwürfen...

Read more »