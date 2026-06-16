Argentinien vs. Algerien: WM-Auftakt in Gruppe J mit Messi und Mahrez

Der amtierende Weltmeister Argentinien trifft in der Gruppe J der Fußball-WM 2026 auf Algerien. Das Spiel findet im legendären Kansas-City-Stadion statt und bietet eine Premiere: Noch nie standen sich beide Nationen bei einer Weltmeisterschaft gegenüber. Während Argentinien um Lionel Messi und die Titelverteidigung kämpft, hofft Algerien mit Riyad Mahrez auf eine Sensation.

Für Titelverteidiger Argentinien und Algerien steht das erste Gruppenspiel bei der Fußball-WM 2026 an. In der Gruppe J treffen die beiden Nationen im Kansas-City-Stadion aufeinander.

Für Lionel Messi beginnt damit die Mission Titelverteidigung, doch gleich zum Auftakt wartet mit Algerien ein unangenehmer Brocken. Die nordafrikanische Mannschaft hat die afrikanische Qualifikation souverän gemeistert und setzt auf die enorme Erfahrung von Riyad Mahrez. Für Algerien ist es das allererste Duell mit den Südamerikanern bei einer Weltmeisterschaft. Beide Teams werden alles daransetzen, sich mit einem Sieg die bestmögliche Ausgangslage in der Gruppe zu verschaffen, in der auch Österreich und Jordanien um das Weiterkommen kämpfen.

Das Spiel wird aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika in Deutschland mitten in der Nacht um 03:00 Uhr am frühen Mittwochmorgen angepfiffen. Fußballfans müssen entweder sehr lange wach bleiben oder sich den Wecker stellen. Wer nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann oder möchte, bleibt trotzdem bestens informiert: Es gibt einen ausführlichen, topaktuellen Live-Ticker und umfassende Berichterstattung. Der amtierende Weltmeister Argentinien geht als einer der absoluten Topfavoriten ins Turnier.

Angeführt von Legende Lionel Messi, der seine vermutlich letzte Weltmeisterschaft bestreitet, verfügt die Albiceleste über eine eingespielte Achse. Mit Offensivstars wie Lautaro Martínez und Julián Álvarez sowie den Mittelfeld-Motoren Enzo Fernández und Alexis Mac Allister soll gleich zum Start ein klares Signal an die Konkurrenz gesendet werden. Die "Wüstenfüchse" aus Algerien reisen mit viel Selbstbewusstsein in die USA. Angeführt vom ehemaligen Manchester-City-Star Riyad Mahrez verfügt das Team über enorme internationale Erfahrung.

Gepaart mit gefährlichen Angreifern wie Amoura und Gouiri sowie der defensiven Stabilität von Bensebaini will Algerien dem großen Favoriten ein Bein stellen und für die erste dicke Überraschung des Turniers sorgen. Das Kansas-City-Stadion gilt als die lauteste Freiluftsportstätte der Welt und wurde sogar von Guinness World Records mit einem Rekordwert von 142,2 Dezibel zertifiziert. Ein absoluter, ohrenbetäubender Hexenkessel erwartet die Mannschaften beim Einlauf. Bei einer Weltmeisterschaft ist dieses Duell eine absolute Premiere.

Noch nie standen sich die beiden Nationen auf der ganz großen WM-Bühne gegenüber. Während Argentinien mit der Erfahrung von drei Sternen auf der Brust aufläuft, rechnet sich der afrikanische Außenseiter durchaus Chancen aus - schließlich haben die ersten Tage dieser Weltmeisterschaft bereits gezeigt, dass die Abstände im Weltfußball immer kleiner werden





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