Der Staatsfinanzierung durch die Zentralbank hat das argentinische Parlament auf Drängen von Präsident Javier Milei nun einen Riegel vorgeschoben.

Argentiniens Notenbank darf Staat nichts mehr leihenArgentiniens Parlament hat eine von Präsident Javier Milei vorangetriebene Reform gebilligt, die der Zentralbank künftig die Vergabe von Krediten an den hoch verschuldeten Staat verbietet.

Der Notenbank wird zudem untersagt, neues Geld zu drucken, um Nationalstaat, Provinzen und Kommunen weitere Ausgaben zu ermöglichen oder Schuldenlöcher zu stopfen. Der marktradikale Staatschef Milei will damit die strukturellen Ursachen der extrem hohen Inflation bekämpfen, die Argentiniens Wirtschaft und dem unter hohen Lebenshaltungskosten leidenden Volk seit Jahren zu schaffen macht. Die Abgeordnetenkammer votierte ohne Gegenstimme – bei 99 Enthaltungen – für die Regeländerung, nachdem zuvor auch der Senat zugestimmt hatte.

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Zwar musste Milei einige Abstriche an seinem ursprünglich noch weitgehenderen Reformvorhaben hinnehmen, das er im Juli in einer landesweit übertragenen TV-Ansprache vorgestellt hatte. Eigentlich schwebte ihm sogar eine Abschaffung der Zentralbank vor. Dennoch kann er das Parlamentsvotum als Erfolg für sich verbuchen, weil damit eines seiner zentralen wirtschaftspolitischen Versprechen umgesetzt wurde: die Beendigung der monetären Finanzierung des öffentlichen Sektors durch die Zentralbank. Künftig sollen sich die Währungshüter nun vorrangig um den Werterhalt des argentinischen Peso kümmern.