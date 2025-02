Argentiniens Präsident Milei ordnet Untersuchung nach Krypto-Zusammenbruch an

Nach dem plötzlichen Zusammenbruch der Kryptowährung $LIBRA, die Argentiniens Präsident Javier Milei zuvor auf X beworben hatte, hat Milei eine Untersuchung des Falls angeordnet. Trotz der Behauptung, keine Verbindung zum Projekt gehabt zu haben, wurde Milei von der Opposition kritisiert und als „Krypto-Betrüger“ bezeichnet. Die Antikorruptionsbehörde OA wird nun die Entstehung der Kryptowährung und alle damit verbundenen Unternehmen und Personen untersuchen.

Argentinien s Präsident Javier Milei hat nach dem Zusammenbruch einer von ihm beworbenen Krypto währung, $LIBRA, eine Untersuchung angeordnet. Milei erklärte in der Online-Plattform X, dass er die Details des Projekts nicht kannte und „offensichtlich keine Verbindung“ dazu gehabt habe.

Er hatte am Freitagabend auf X auf das Projekt verwiesen, dessen Ziel laut Milei darin bestehe, „durch die Finanzierung kleiner Unternehmen und argentinischer Unternehmer das Wachstum der argentinischen Wirtschaft anzukurbeln“. Nur wenige Stunden später löschte Milei den Beitrag und erklärte, er habe sich entschieden, das Projekt nicht mehr zu bewerben, nachdem er mehr darüber erfahren habe. Kurz nach Mileis Werbung erreichte die Kryptowährung einen Rekordkurs - und stürzte dann ab. Experte Javier Smaldone bezeichnete die Kryptowährung als „rug pull“, eine weit verbreitete Art von Schneeballsystem in der Kryptobranche. Dabei werden mit einer neuen Kryptowährung möglichst viele Investoren angezogen. Sobald der Wert der Währung stark angestiegen ist, verkaufen die großen Anteilseigner ihre Anteile und die Währung bricht zusammen. Laut Smaldone dauerte dieser Prozess bei $LIBRA etwa zwei Stunden. „Der Gewinn liegt bei etwa 107 Millionen Dollar“, sagte der Informatiker der Nachrichtenagentur AFP. Nach dem Zusammenbruch der Währung erklärte das argentinische Präsidialamt, angesichts der Ereignisse habe Milei selbst die Antikorruptionsbehörde OA eingeschaltet, „um zu untersuchen, ob ein Mitglied der Regierung einschließlich des Präsidenten missbräuchlich gehandelt hat“. Milei sei in keiner Weise an der Entwicklung der Kryptowährung beteiligt gewesen. Eine Sondereinheit der OA werde zudem die Entstehung der Kryptowährung und alle damit im Zusammenhang stehenden Unternehmen und Personen untersuchen.Von der Opposition wurde Milei kritisiert. Die ehemalige Präsidentin Christina Kirchner nannte Milei auf X einen „Krypto-Betrüger“. Der Senator Martín Lousteau von der Zentrumspartei UCR wies darauf hin, dass Milei bereits zum zweiten Mal eine Kryptowährung beworben habe, die sich später als Betrug herausstellte





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

KRYPTO Argentinien Milei Untersuchung Schneeballsystem Wirtschaft Opposition

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach Trump: Auch Argentinien kündigt Austritt aus WHO anArgentiniens Präsident Javier Milei

Weiterlesen »

Armut gestiegen: Javier Milei feiert ersten Haushaltsüberschuss Argentiniens seit 2010Nach dem ersten Regierungsjahr feiert der 'Anarcho-Kapitalist' und Präsident Argentiniens Milei den ersten Haushaltsüberschuss des Landes seit 2010. In Washington muss er allerdings über neue Milliardenhilfen mit der IWF-Chefin Georgieva verhandeln.

Weiterlesen »

Flugzeugunglück in Washington: Pentagon startet Untersuchung, Präsident Trump stellt FragenEin Militärhubschrauber und eine Passagiermaschine kollidierten am 10. Januar 2023 über Washington, D.C., und stürzten in den Potomac River. Das Pentagon hat umgehend eine Untersuchung eingeleitet, während Präsident Trump in einem Posting auf seiner Online-Plattform Truth Social seine Verwirrung über die Ereignisse ausdrückte. Medienberichten zufolge wurden bereits mehr als ein Dutzend Tote geborgen, aber die genauen Opferzahlen sind noch nicht bekannt.

Weiterlesen »

Feminismus und LGBT in Argentinien: „Unser Leben ist in Gefahr“Argentiniens Präsident Javier Milei hetzt gegen Feminismus und Geschlechtervielfalt. Die queerfeministische Bewegung organisiert nun den Protest.

Weiterlesen »

Argentinien: Wollen aus WHO austretenTrump hatte kurz nach Amtsantritt angekündigt, dass die USA aus der globalen Gesundheitsorganisation austreten. Nun tut Argentiniens Präsident Milei es ihm gleich.

Weiterlesen »

Nach Trump nun auch Milei: Argentinien kündigt Austritt aus der WHO anUS-Präsident Trump hat unlängst angekündigt, die Weltgesundheitsorganisation verlassen zu wollen. Sein Verbündeter, der argentinische Präsident Milei, tut es ihm jetzt gleich.

Weiterlesen »