Argentiniens Stürmer Paz hofft auf schnelle Genesung und ist zuversichtlich, dass er rechtzeitig für das Turnier spielbereit sein wird.

Das argentinische Medium TyC Sport s beschreibt die Lage hingegen entspannter und berichtet, dass bei der Selektion weiterhin Optimismus herrsche und man zuversichtlich sei, dass er rechtzeitig für das Turnier spielbereit sein werde.

Paz selbst teilte eine ermutigende Nachricht in den sozialen Medien: Letzte Tage der Genesung, freue mich riesig auf den Start, schrieb er in einer Instagram-Story. Der junge Argentinier verpasste wegen der Knieverletzung bereits den Endspurt der italienischen Serie A. Dabei spielt der Offensivspieler von Como 1907 in den Plänen von Cheftrainer Lionel Scaloni eine wichtige Rolle. Paz gilt sogar als Kandidat für die Startformation. Gewinner Aston Villa ins Aufgebot der Argentinier um Kapitän Lionel Messi nachrücken.

In der Vorrunde bekommen es Messi und Co. in Gruppe J mit Algerien, Österreich und Jordanien zu tun. Der Titelverteidiger ist dreieinhalb Jahre nach dem Triumph bei der Winter-Weltmeisterschaft in Katar einer der Mitfavoriten bei dem XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Verteidiger: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina.

Mittelfeld/Sturm: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada





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