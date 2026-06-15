Argentiniens WM-Alltag: Von Maschendrahtzaun, Tradition und Aberglaube

Titelverteidiger Argentinienquartiert sich während der WM in Kansas City in einem 3-Sterne-Hotel ein, das strikt abgeschirmt ist. Die Mannschaft hält an alten Ritualen fest, spielt Truco, trinkt Mate und folgt abergläubischen Gepflogenheiten - von Zimmernummern bis zum Zeugwart als Glücksbringer.

Während der Fußball-Weltmeisterschaft residiert Titelverteidiger Argentinien nicht in einem Luxushotel, sondern in einem einfacheren 3-Sterne-Haus einer US-amerikanischen Kette in Kansas City . Das als Origin Hotel bekannte Gebäude, das bei Google mit 4,5 Sternen bewertet wird, ist während des Turniers durch einen Maschendrahtzaun abgesichert und wird von State Troopers bewacht.

Die Lage des Hotels ist charakteristisch: Direkt hinter ihm befindet sich die Endhaltestelle einer Straßenbahn, und etwas weiter fließt der Missouri River. Für die argentinische Mannschaft wurde das Hotel prominent dekoriert - an beiden Enden der Fassade hängen riesige Poster von Lionel Messi. Vor dem Hotelgelände versammeln sich regelmäßig Fans, schwenken Fahnen und feuern ihre Stars an. Superstar Lionel Messi wohnt bei seiner sechsten WM-Teilnahme allein im Zimmer 202.

Für viele argentinische Fans, die abergläubisch sind, ist die Zimmernummer ein gutes Omen: 2+0+2=4, und Argentinien strebt den vierten WM-Titel an. Seine engsten Beschützer auf dem Platz, Rodrigo De Paul und Nicolás Otamendi, teilen sich das benachbarte Zimmer 203, um auch außerhalb des Spiels auf den Kapitän aufzupassen. Während die deutsche Mannschaft in ihrer Freizeit mit Uno, Kreuzworträtseln und Brettspielen entspannt, pflegen die Argentinier ihr traditionelles Kartenspiel Truco, das mit 40 Karten gespielt wird und feste Dreierteams erfordert.

Messi spielt stets mit De Paul und Leandro Paredes. Ebenso stark ist das Trio Enzo Fernández, Lautaro Martínez und Julián Álvarez. Das Team hat einen offiziellen Friseur dabei, Daniel Alejandro Albornoz, genannt Dany Ale. Er verfügt über einen eigenen, voll ausgestatteten Salon im Hotel.

Da er bereits bei den erfolgreichen Turnieren Copa América 2021 und der WM 2022 im Teamhotel war, war klar, dass er auch nach Kansas City mitreist. Auch Albornoz spielt Truco, gemeinsam mit Verbandspräsident Chiqui Tapia und dessen Vize Luciano Nakis. Neben traditionellen Spielen sind auch moderne Freizeitbeschäftigungen beliebt: Die Playstation mit Fifa wird intensiv genutzt, und viele Spieler nutzen die App Parchisi auf dem Handy, eine Art digitales Mensch-ärgere-Dich-nicht.

Um den Spielern vertraute Speisen zu bieten, wurden rund 500 Kilo Fleisch aus Argentinien nach Kansas City transportiert. Ein Teil davon wird bei den traditionellen Asado-Abenden auf dem Grill zubereitet. Zusätzlich importierte der Verband 150 Kilo Yerba Mate, dessen Konsum für die Mannschaft zu einem festen Ritual geworden ist. Im Mittelpunkt steht Rodrigo De Paul, der mit seiner Thermoskanne heißes Wasser in die Becher der Mitspieler schenkt.

Meist trifft sich die Mannschaft am Nachmittag auf der abgesperrten Hotelterrasse zur Mate-Runde, wobei eine wichtige Regel gilt: Es darf nicht über Fußball gesprochen werden. Ein weiteres Mitbringsel aus der Heimat sind Süßigkeiten, die nach dem Abendessen als Belohnung an die Spieler verteilt werden. Eine besondere Rolle im Team spielt Mario De Stéfano, seit fast 25 Jahren Zeugwart des Verbands. Sein Zimmer ist voll von Heiligenbildern, Statuen der Virgen de Luján (Schutzpatronin Argentiniens) und Glücksbringern von Fans.

Jeder Spieler muss vor dem Training oder dem Essen bei De Stéfano vorbeischauen, um sich eine Umarmung oder einen Klaps abzuholen - ein weiterer Aberglaube, der in der Mannschaft gepflegt wird





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