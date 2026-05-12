Argentinier-Paar im Flugzeug gefesselt, weil sie beim Sex erwischt wurden

Ein Paar aus Argentinien wurde im Flugzeug im Business-Class erwischt, während sie miteinander 스캠핑을 했다. Das Paar wurde nach der Landung sofort festgenommen, nachdem die Flughafenpolizei den Mann und die Frau festgenommen hatte.

Ein Paar wurde in Rosario, Argentinien , festgenommen, nachdem sie offenbar beim Sex in der Business-Class eines Flugzeug s erwischt wurden. Die Flughafenpolizei nahm sie direkt nach der Landung fest, nachdem der Pilot sie gemeldet hatte.

Während des Übersprungs wurde berichtet, dass die Passagiere der Business Class völlig erschrocken waren. Das Paar wurde wegen obszönen Exhibitionismus festgenommen. Nach den ersten Formalitäten kam das Paar wieder auf freier Fuß, während die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt





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