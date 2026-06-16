Argentinierin reist 48.000 Kilometer zur WM, um ihre Nationalmannschaft anzufeuern

Die 39-jährige Argentinierin Shiri reiste 48.000 Kilometer zur WM, um ihre Nationalmannschaft anzufeuern. Sie fuhr mit ihrem Wohnmobil durch Südamerika, über die Grenze nach Mexiko und dann in die USA. In Kansas City campiert sie vor dem Origin-Hotel des Weltmeisters. Da sie keine Tickets für die Spiele hat, hofft sie auf die Hilfe von Argentinien-Fans oder eine direkte Einladung der Mannschaft. Nach den ersten beiden Vorrundenspielen will sie nach New York starten, wo das WM-Endspiel stattfindet. Die Spiele dazwischen will sie sich schenken, da sie zu viel Fahrerei wäre.

Argentinierin Shiri reiste 48.000 Kilometer zur WM, um ihre Nationalmannschaft anzufeuern. Sie fuhr mit ihrem Wohnmobil durch Südamerika , über die Grenze nach Mexiko und dann in die USA .

In Kansas City campiert sie vor dem Origin-Hotel des Weltmeisters. Da sie keine Tickets für die Spiele hat, hofft sie auf die Hilfe von Argentinien-Fans oder eine direkte Einladung der Mannschaft. Nach den ersten beiden Vorrundenspielen will sie nach New York starten, wo das WM-Endspiel stattfindet. Die Spiele dazwischen will sie sich schenken, da sie zu viel Fahrerei wäre.

Shiri lebt ihren Traum und hat keine Wohnung mehr, alles, was sie besitzt, ist bei ihr. Sie kann von überall aus arbeiten und ist Inhaberin einer Naturkosmetikfirma. Shiri ist 39 Jahre alt und hat sich im August 2023 auf den Weg gemacht, um ihre Nationalmannschaft anzufeuern. Sie erzählt, dass sie nach dem WM-Titel 2022 sich überlegt hat, dass sie zur nächsten WM irgendetwas Besonderes machen will.

Also habe sie sich dieses Wohnmobil gekauft, habe sich eine Route überlegt und bin im August 2023 losgefahren. Das genaue Ziel kannte sie damals noch nicht, es stand ja noch gar nicht fest, wo mein Team Quartier beziehen wird. Shiri fuhr interessante Ziele auch abseits ihrer Route an. Sie lebt einfach ihren Traum und kann von überall aus arbeiten.

Nach dieser Anreise möchte Shiri natürlich auch ihre Helden im Stadion anfeuern. Beim ersten Gruppenspiel gegen Algerien in Kansas City und beim zweiten in Dallas gegen Österreich.

Allerdings gibt es da ein Problem. Shiri erzählt, dass sie keine Karten hat. Darum konnte sie sich bei der Anreise gar nicht kümmern. Nun hofft sie auf Argentinien-Fans, die von ihrer Geschichte so begeistert sind, dass sie ihr ein Ticket überlassen.

Oder vielleicht auf eine direkte Einladung der Mannschaft. Shiri hat schon ein paar Spieler hier am Hotel gesehen. Unserem Trainer Lionel Scaloni habe ich direkt in die Augen geschaut. Ich hatte diesen Blick, der besagt: Wir sehen uns wieder.

Hoffentlich dann im Stadion. Nach den ersten beiden Vorrundenspielen will sie nach New York starten, wo am 19. Juli das WM-Endspiel stattfindet. Dass Argentinien dort um die Titelverteidigung spielen wird, steht für Shiri außer Frage.

Die Spiele dazwischen will sie sich schenken. Das wäre ihr zu viel Fahrerei. Shiri hat sich im August 2023 auf den Weg gemacht, um ihre Nationalmannschaft anzufeuern. Sie fuhr mit ihrem Wohnmobil durch Südamerika, über die Grenze nach Mexiko und dann in die USA.

In Kansas City campiert sie vor dem Origin-Hotel des Weltmeisters. Da sie keine Tickets für die Spiele hat, hofft sie auf die Hilfe von Argentinien-Fans oder eine direkte Einladung der Mannschaft. Nach den ersten beiden Vorrundenspielen will sie nach New York starten, wo das WM-Endspiel stattfindet. Die Spiele dazwischen will sie sich schenken, da sie zu viel Fahrerei wäre.

Shiri lebt ihren Traum und hat keine Wohnung mehr, alles, was sie besitzt, ist bei ihr. Sie kann von überall aus arbeiten und ist Inhaberin einer Naturkosmetikfirma. Shiri ist 39 Jahre alt und hat sich im August 2023 auf den Weg gemacht, um ihre Nationalmannschaft anzufeuern. Sie erzählt, dass sie nach dem WM-Titel 2022 sich überlegt hat, dass sie zur nächsten WM irgendetwas Besonderes machen will.

Also habe sie sich dieses Wohnmobil gekauft, habe sich eine Route überlegt und bin im August 2023 losgefahren. Das genaue Ziel kannte sie damals noch nicht, es stand ja noch gar nicht fest, wo mein Team Quartier beziehen wird. Shiri fuhr interessante Ziele auch abseits ihrer Route an. Sie lebt einfach ihren Traum und kann von überall aus arbeiten.

Nach dieser Anreise möchte Shiri natürlich auch ihre Helden im Stadion anfeuern. Beim ersten Gruppenspiel gegen Algerien in Kansas City und beim zweiten in Dallas gegen Österreich.

Allerdings gibt es da ein Problem. Shiri erzählt, dass sie keine Karten hat. Darum konnte sie sich bei der Anreise gar nicht kümmern. Nun hofft sie auf Argentinien-Fans, die von ihrer Geschichte so begeistert sind, dass sie ihr ein Ticket überlassen.

Oder vielleicht auf eine direkte Einladung der Mannschaft. Shiri hat schon ein paar Spieler hier am Hotel gesehen. Unserem Trainer Lionel Scaloni habe ich direkt in die Augen geschaut. Ich hatte diesen Blick, der besagt: Wir sehen uns wieder.

Hoffentlich dann im Stadion. Nach den ersten beiden Vorrundenspielen will sie nach New York starten, wo am 19. Juli das WM-Endspiel stattfindet. Dass Argentinien dort um die Titelverteidigung spielen wird, steht für Shiri außer Frage.

Die Spiele dazwischen will sie sich schenken. Das wäre ihr zu viel Fahrerei





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