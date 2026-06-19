Argentinische Moderatorin verliert ihren Job, weil sie Lionel Messis Vater 'tötete' und für 'profitierte' Streamingdienst

Florencia Pena, eine argentinische Schauspielerin und Moderatorin, gab in ihrer Sendung eine falsche Nachricht über die Gesundheit des Vaters von Lionel Messi bekannt. Diese Nachricht hat dazu geführt, dass sie und ihre Kollegen ihren Job verloren haben. Außerdem reagierte Messis Familie zu dem Vorfall und erklärte ihren starken Einwand gegen die Spekulationen und Medienberichterstattung.

Nach Spekulationen um den Gesundheitszustand von Lionel Messi s Vater erklärte eine argentinische Moderatorin den 68-Jährigen fälschlicherweise für tot - und verliert deswegen ihren Job. Messis Familie sorgt sich um seinen Vater , der laut Angaben etlichen gesundheitlichen Problemen untergeht und in medizinischer Aufsicht ist.

Florencia Pena, Schauspielerin und Moderatorin, hat ihren Fehler eingestanden und um Entschuldigung gebeten.

'Ich bitte die Familie Messi um Verzeihung für diesen schrecklichen Moment, den sie vermutlich gerade durchleben. Ich schäme mich sehr, dass ich diesen Schmerz verursacht habe.





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gesellschaft Argentina Modestia Lionel Messi Jorge Messi Vater Illness Recording Privacy Luzu TV

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lionel Messis emotionaler Ausbruch nach Tor: Gesundheitszustand seines Vaters im FokusNach seinem ersten WM-Tor gegen Algerien zeigte sich Lionel Messi sehr bewegt. Spekulationen über die Gründe führen zu Berichten über die ernste Erkrankung seines Vaters Jorge, der ihn seit Kindheit unterstützt.

Read more »

„Schäme mich zutiefst“: Moderatorin vermeldete angeblichen Tod von Messis Vater im Live-TVEin TV-Skandal erschüttert Argentinien! Nach einer falschen Todesmeldung über Jorge Messi, den Vater des Fußball-Superstars, kündigt eine bekannte Moderatorin sofort ihren Job.

Read more »

„Ich stand unter Schock“: Entsetzen nach Falschmeldung über Lionel Messis VaterEine beliebte argentinische Moderatorin vermeldet in einer Livesendung fälschlicherweise den Tod von Jorge Messi. Der Streamingdienst greift durch, sie geht von allein.

Read more »

WM: Schockierende Falschmeldung zu Messi endet mit RücktrittEine argentinische Moderatorin sorgt mit einer Falschmeldung über Lionel Messis Vater für großes Entsetzen. Der Fehler hat für sie drastische Folgen.

Read more »