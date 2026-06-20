Argentinischer Kommentator Zapponi weist Rassismusvorwürfe nach KI-Manipulation von Video zurück

Der argentinische Kommentator Leandro Zapponi wurde nach einem vermeintlich rassistischen Kommentar über Sängerin Ciara scharf kritisiert. Später stellte sich jedoch heraus, dass das belastende Video mit KI gefälscht wurde. Zapponi veröffentlichte den Originalausschnitt, in dem er während der Einblendung von Ciara stumm bleibt. Der Fall zeigt die Risiken von Deepfakes und deren Potenzial, Lebensläufe zu schädigen.

Nach dem 2:0-Sieg der USA gegen Australien in Seattle sah sich der argentinische Kommentator Leandro Zapponi mit heftigen Rassismus-Vorwürfen konfrontiert. Die Vorwürfe entstanden aufgrund eines in sozialen Netzwerken verbreiteten Video-Ausschnitts, der den Eindruck erweckte, als habe Zapponi bei der Einblendung von Sängerin Ciara gefragt: Wer ist diese schwarze Frau?

Ciara, die mit NFL-Star Russell Wilson verheiratet ist, hatte vor dem Anpfiff den zeremoniellen Münzwurf durchgeführt und wurde später in einer VIP-Loge beim Verfolgen des US-Sieges gezeigt. Genau in diesem Moment fiel demnach der umstrittene Satz. Doch bereits kurz darauf wurden Zweifel an der Echtheit des Videos laut. Der Kommentator reagierte sofort und verwies auf eine Manipulation.

Auf der Plattform X erklärte Zapponi, die Tonspur sei mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt worden, da er zum Zeitpunkt des vermeintlichen Spruchs gar nichts gesagt habe. Im Zeitalter der Fake News wollen diese Leute nur Schaden anrichten und Hass verbreiten, schrieb er.

Außerdem betonte er: KI-generierte Audios sind nicht einmal lustig. Es ist traurig, dass ich klarstellen muss, dass ich so etwas nie gesagt habe und niemals sagen würde. Um seine Darstellung zu untermauern, veröffentlichte Zapponi einen Ausschnitt der Originalübertragung. In diesem ist der angebliche Kommentar nicht zu hören.

Während Ciara eingeblendet wird, bleibt der Kommentator stumm. Erst als die Kamera zurück aufs Spielfeld schwenkt, setzt er seine Übertragung fort. Stattdessen erklärt Co-Kommentatorin Milena Gimon den Zuschauern, dass Ciara die Sängerin sei, die vor dem Spiel den Münzwurf übernommen hatte. Damit legt der Fall die Anfälligkeit von Video- und Audioinhalten für Manipulationen durch KI offen und wirft Fragen nach der Verantwortung in sozialen Medien auf.

Der Vorfall unterstreicht, wie schnell falsche Informationen verbreitet werden können und welche bedenklichen Konsequenzen Deepfakes haben können. Für Zapponi bedeutet die Affäre einen Imageschaden, den er durch die Klarstellung und Bereitstellung des Originalmaterials abzuwenden versucht. Die Betreiber der Plattformen stehen in der Pflicht, solche gefälschten Inhalte wirksamer zu bekämpfen und Nutzer zu sensibilisieren. Gleichzeitig zeigt der Fall, wie wichtig eine differenzierte Betrachtung und Quellenprüfung im digitalen Zeitalter sind, um nicht durch manipulative Inhalte beeinflusst zu werden





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