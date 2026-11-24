Die Grünen im Bundestag mussten einen Posten im Fraktionsvorstand nachwählen. Ost-Abgeordnete sind sauer: Von ihnen ist jetzt niemand mehr vertreten.

Die Grünen im Bundestag mussten einen Posten im Fraktionsvorstand nachwählen. Ost-Abgeordnete sind sauer: Von ihnen ist jetzt niemand mehr vertreten. Nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im September atmeten die Grünen auf: Sie übersprangen die Fünfprozenthürde knapp, schafften es wieder in den Landtag und wurden sogar für die Regierungsbildung benötigt.

Doch der Erfolg bringt nun ein Problem: Spitzenkandidatin Claudia MüllerAm Montag stimmte die Fraktion über die Nachfolge von Müller als Parlamentarische Geschäftsführerin ab. Ostdeutsche Abgeordnete warben zuvor intensiv für Andrea Lübcke, die aus Mecklenburg stammt und für die Brandenburger Grünen im Bundestag sitzt. Sie war im Sommer 2025 für Annalena Baerbock nachgerückt. Doch Lübcke unterlag: Mit 40 zu 34 Stimmen setzte sich Hanna Steinmüller durch, geboren in Münster und seit 2021 für Berlin-Mitte im Bundestag.

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„Mit den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern war in unserer Partei auch der Anspruch verbunden, die Dinge anders zu machen als bisher. Dass im Vorstand der Bundestagsfraktion jetzt ausschließlich westdeutsche Biografien vertreten sind, geht in die falsche Richtung“, sagte sie der taz. Für die nach wie vor spezifischen Herausforderungen im Osten „hätte es wenigstens eine Person aus Ostdeutschland gebraucht“. Die ostdeutschen Abgeordneten hätten sich dafür im Vorfeld deutlich ausgesprochen.

Steinmüller selbst versuchte am Dienstag, die Wogen zu glätten. Der taz sagt sie, dass sie „die Debatte um die Repräsentanz Ostdeutscher in politischen Führungspositionen sehr ernst“ nehme. Sie sei keine Ostdeutsche und wolle auch keine ostdeutsche Biografie für sich beanspruchen. Immerhin vertrete sie als direkt gewählte Abgeordnete einen von nur zwei Ost-West-Wahlkreisen im Bundestag.

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Steinmüllers Wahlkreis umfasst die ehemaligen Westberliner Bezirke Tiergarten und Wedding sowie den ehemaligen Ostberliner Bezirk Mitte. Er sei „wie kaum ein anderer von der Geschichte der deutschen Teilung und Wiedervereinigung geprägt“, sagte Steinmüller.

„Ich weiß aber auch, dass sich die Lebensrealitäten in Berlin-Mitte von denen in Calbe an der Saale oder Friedrichroda, wo ich familiäre Verbindungen habe, deutlich unterscheiden. “ Als Mitglied der Landesgruppe Ost und der Arbeitsgruppe Ost der Fraktion traue sie sich zu, „ostdeutsche Interessen und Perspektiven im Fraktionsvorstand wirkungsvoll zu vertreten“.

Die enge Zusammenarbeit mit den Abgeordneten aus Ostdeutschland sei ihr dabei wichtig und sie sehe sich in der Verantwortung dafür, „dass die Vielfalt ostdeutscher Erfahrungen und Lebensrealitäten auch künftig in der Arbeit unseres Fraktionsvorstands Gehör findet“. Nach den verlorenen Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen im Jahr 2024 war bei den Grünen immer wieder Thema, ob Mitglieder aus OstdeutschlandIn der Partei wuchs ihr Anteil: Zwei von sechs Mitgliedern des aktuellen Bundesvorstands kommen aus Sachsen beziehungsweise Thüringen.

Ihr Anteil liegt damit über dem in der gesamten Partei und in der Bevölkerung. In der Fraktion sieht es anders aus. Dass Ostdeutschland dort keine Rolle spiele, weist Fraktionschefin Britta Haßelmann zurück: „Wir hatten zwei sehr gute Kandidatinnen, die beide Mitglied der Landesgruppe Ost sind. Wir schätzen beide Kolleginnen enorm.

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Die Fraktion hatte somit eine sehr gute Auswahl“, sagt sie der taz. In den Fraktionsstrukturen seien ostdeutsche Perspektiven durchaus verankert: Die Landesgruppe Ost stelle als einzige mit der „AG Ost“ auch eine inhaltliche Arbeitsgruppe. Seit dieser Legislaturperiode habe die Fraktion zudem eine Ostbeauftragte.

„Damit verdeutlichen wir, dass uns die Arbeit wichtig ist“, so Haßelmann. Auch Grüne essen FleischUnsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt kennenlernen.