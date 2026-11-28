Heino wehrt sich gegen Kritik an seinem neuen Song „Erika“. Doch jetzt gibt es Ärger auf Social Media: YouTube hat das Musikvideo wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Hassrede-Richtlinien gesperrt. Der Sänger reagiert empört.

Heino wehrt sich gegen Kritik an seinem neuen Song „Erika“. Doch jetzt gibt es Ärger auf Social Media: YouTube hat das Musikvideo wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Hassrede-Richtlinien gesperrt.

Der Sänger reagiert empört.hat für einen neuen Song Textpassagen eines Lieds aus der Zeit des Nationalsozialismus verwendet. Seit kurzem kann der Song „Erika “ gestreamt werden, auf seinen Social-Media-Kanälen hatte Heino die Neuveröffentlichung angeteasert mit einem Video, in dem er auf einer Wiese steht und singt. , diese zurück: „Mein neuer Song 'Erika' hat mit dem historischen Lied überhaupt nichts zu tun. Es handelt sich um einen anderen Text und eine andere Melodie.

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Mein Song ist keine neue Interpretation, sondern ein eigenständiges, neues Werk.