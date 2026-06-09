Ari Aster: Prequel zu Hereditary wird nicht verfilmt

Ari Aster hat das Drehbuch für eine Vorgeschichte zu Hereditary geschrieben, doch eine Verfilmung ist unwahrscheinlich. Stattdessen äußert er sich lobend über das Backrooms-Projekt von Kane Parsons.

Ari Aster , der durch den horrorfilm Hereditary bekannt wurde, hat bereits ein Drehbuch für eine Vorgeschichte des Films geschrieben. Das Prequel wird jedoch vermutlich nie verfilmt werden, da Aster sagt, es fühle sich nie wie der richtige Zeitpunkt an und er wisse nicht, wie es weitergehen solle.

Hereditary gilt als einer der verstörendsten Horrorfilme aller Zeiten und hat das Genre revolutioniert. Fans wünschen sich mehr Inhalt aus diesem Universum, aber der Regisseur bleibt skeptisch. Stattdessen äußert sich Aster positiv über das Backrooms-Projekt des jungen Filmemachers Kane Parsons, der für seine virale YouTube-Serie bekannt ist. Aster lobt die klare Vision des 20-Jährigen.

Zudem berichtet Aster von einer persönlichen Anekdote: Er habe sich heimlich in ein Kino geschlichen, um die Reaktionen auf die ikonische und schockierende Szene in Hereditary live mitzuerleben





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