Blutiger Clip und Debatten um ihr Aussehen: Sängerin Ariana Grande verteidigt jetzt ihr neues Musikvideo und erklärt die Botschaft dahinter.

lässt die Kritik an ihrem neuen Musikvideo nicht unkommentiert. Ihr fast siebenminütiger Clip zu "Petal" ist ziemlich blutig. Doch nach der Veröffentlichung drehten sich die Reaktionen vor allem um das Aussehen der Sängerin und kaum um ihre künstlerische Arbeit.

In einem Vorschauclip zur neuen Folge des Podcastsäußert sie sich nun zu der Debatte. Sie bezeichnet diese als eine "ganz eigene, völlig verrückte Meta-Wahrnehmung", die sie sehr interessant finde. Denn fürgeht die Kritik ausgerechnet am Kern des Videos vorbei: Der Clip thematisiert, wie die künstlerische Leistung einer Frau im Rampenlicht in den Hintergrund rückt, weil alle nur auf ihr Äußeres achten. Trotz der kritischen Reaktionen steht die Musikerin voll und ganz hinter ihrem Werk: "Ich bin so stolz und dankbar.

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Ich würde es heute noch einmal genauso veröffentlichen. Ich würde nichts daran ändern.

"als Hauptfigur zunächst, es den Verantwortlichen aus der Unterhaltungsbranche recht zu machen. Immer wieder verändert sie sich, doch ihre Bemühungen reichen den Entscheidern nie aus. Am Ende des Videos findet die Figur zu sich selbst zurück. Sie trägt wieder dieselbe Farbe, Frisur und Kleidung, wird jedoch trotzdem dazu aufgefordert, zu ihrem früheren Ich zurückzukehren.

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Im Podcast erläutertdie Schlüsselszene aus der Perspektive ihrer Figur: "Ich bin es. Ich habe es gefunden. Ich habe mich mit meinem Inneren verbunden – das bin ich.

" Dass nach dererneut ihr Aussehen im Mittelpunkt stand, verdeutlicht für die Sängerin genau die Mechanismen, die sie in dem Clip thematisiert: weibliche Wut, Anpassungsdruck und das Leben in der Öffentlichkeit. , fragt sie. -Darstellerin betont außerdem, dass die Reaktionen des Publikums ihre späteren kreativen Entscheidungen nie bestimmt hätten. Weder ihren Musikstil noch ihre künstlerische Ausrichtung habe sie danach ausgerichtet, was andere von ihr erwarten könnten.

Ganz spurlos sei der Druck von außen allerdings nicht an ihr vorübergegangen.

"Ich glaube, das hat mir in der Vergangenheit immer sehr wehgetan", räumtein. Heute gehe es ihr vor allem darum, aus einem authentischen und ehrlichen Antrieb heraus Werke zu schaffen, die sie selbst liebt.

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"Dann sollen die Dinge ihren Lauf nehmen. Meine Leute werden meine Leute sein, und es ist okay, wenn sie es nicht sind"Ariana Grande beim AFI Awards Luncheon im Four Seasons Hotel Los Angeles, 9. Januar 2026Ariana Grande bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills, 11. Januar 2026Mich überzeugt die Idee des Videos insgesamt nicht.