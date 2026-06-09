Ariana Grande und Ethan Slater haben sich getrennt

Die Beziehung zwischen Popstar Ariana Grande und Schauspieler Ethan Slater ist nach etwa eineinhalb Jahren beendet. Laut einem Bericht des US-Magazins "People" erfolgte die Trennung bereits vor einigen Monaten einvernehmlich. Beide bleiben freundschaftlich verbunden. Grande, die sich im November 2024 noch schwärmend über Slater geäußert hatte, fokussiert sich nun auf ihre Tour und das neue Album "Petal".

Die Beziehung zwischen Popstar Ariana Grande und Schauspieler Ethan Slater ist nach rund eineinhalb Jahren beendet. Das US-Magazin " People " beruft sich auf einen Insider , demzufolge die Trennung bereits vor einigen Monaten einvernehmlich vollzogen wurde.

Beide hätten sich viel Zeit genommen und alles gut überlegt, heißt es. Trotz des Liebesauses bleiben Grande und Slater demnach in Freundschaft verbunden und unterstützen sich weiterhin gegenseitig. Die 32-jährige Sängerin und der 34-jährige Schauspieler hatten sich 2022/2023 beim Dreh des Films "Wicked" kennengelernt, in dem Grande die Hauptrolle der Glinda übernahm und Slater als Boq zu sehen war. Erste Gerüchte über eine Romanze kursierten im Juli 2023, einer Zeit, in der beide noch verheiratet waren.

Slater war zu diesem Zeitpunkt mit Lilly Jay verheiratet, mit der er einen einjährigen Sohn hat. Während Fans von einem Fehlverhalten ausgingen, betonten Insider stets, dass beide Ehen bereits vor dem Kennenlernen zerrüttet gewesen seien. Grande hatte sich im November 2024 in der "Vanity Fair" öffentlich gegen die Fremdgeh-Vorwürfe gewehrt und die Berichterstattung über Slater als "das Enttäuschendste" bezeichnet.

Das Paar hatte sich zwar selten gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt, war aber bei Promo-Terminen für "Wicked" und der Oscar-Verleihung im März 2025 zusammen aufgetreten. Grande hatte damals öffentlich ihre Zufriedenheit mit der Beziehung bekundet und Slater als "wunderbaren Menschen" gelobt. Weder Grande noch Slater haben sich bislang selbst zur Trennung geäußert. Dem Bericht zufolge geht es der Sängerin aktuell sehr gut; sie konzentriert sich auf ihre anstehende Tournee und die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Petal", das am 31. Juli erscheinen soll





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ariana Grande Ethan Slater Trennung Beziehung Wicked Popstar Schauspieler Insider People Vanity Fair Lilly Jay Fremdgeh-Gerüchte Album Petal Tour

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ariana Baborie über Berlin: „In der U8 hatte ich nachts schon Angst um Leib und Leben“Ihre Heimatstadt Berlin sei wie ein toxischer Ex, findet die Podcasterin und Moderatorin Ariana Baborie: ständige Beschwerden, aber keiner kann sich wirklich lösen. Woran liegt’s?

Read more »

Kritik an Widersprüchen in Reformplänen: Bärbel Bas bei Miosga: „Dann haben wir unsere Glaubwürdigkeit verloren“Noch im Juni will die schwarz-rote Koalition Eckpunkte ihres geplanten Reformpakets beschließen. SPD-Co-Chefin Bärbel Bas präsentiert am Sonntagabend bei Caren Miosga im Ersten die Kernziele ihrer Partei - und weist auf Widersprüche in den aktuellen Reformhaben der Bundesregierung hin.

Read more »

Ariana Grande stichelt bei Tourstart gegen ihren Ex-MannScherz über die gescheiterte Ehe: Ariana Grande nutzt den Tourauftakt für eine süß-sarkastische Spitze gegen Dalton Gomez.

Read more »

Mexikos Rohstoffsektor wächst rasant: Algo Grande Copper, Luca Mining, Vizsla Silver, Silverco, Sierra Madre und First Majestic im Fokus!Mexikos Bergbausektor erlebt einen neuen Aufschwung. Während viele Volkswirtschaften mit schwächerem Wachstum kämpfen, fließt zunehmend Kapital in den mexikanischen Rohstoffsektor. Auslandsinvestitionen

Read more »