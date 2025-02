Ariana Grandes Extravagantes Dior-Kleid bei den Critics Choice Awards

Ariana Grande brillierte bei den Critics Choice Awards mit einem Haute Couture-Kleid von Dior, das an das 'Wicked'-Universum erinnerte. Das Kleid, das über 3800 Stunden Handarbeit erforderte, zeigte Grandes stilistische Vielseitigkeit und lässt auf ein ebenso spektakuläres Outfit bei den Oscars schließen.

Ariana Grande setzte ihren Erfolg bei den Critics Choice Awards in Santa Monica fort, wo sie für ihre Rolle in 'Wicked' als beste Nebendarstellerin nominiert war. Die Sängerin und Schauspielerin ist in den letzten Monaten mit zahlreichen eleganten Outfits auf dem roten Teppich aufgefallen, die an ihre Rolle als Glinda erinnern. Bei den Critics Choice Awards wählte sie einen extravaganten Look, der direkt aus dem 'Wicked'-Universum stammen könnte.

Gemeinsam mit ihrer Stylistin Mimi Cuttrell entschied sie sich für ein kurzes, kragenbesetztes Kleid aus Tüll und Crinoline der Frühjahrskollektion 2025 von Christian Dior. Das Kleid bestickt mit Bastfasern, Organza-Blumen und Strohverzierungen wurde von Maria Grazia Chiuri entworfen und erst letzten Monat in Paris präsentiert. Obwohl das Kleid vom typischen 'Glinda-Rosa', das Grande in letzter Zeit oft trug, abweicht, strahlte es dennoch königliche Eleganz aus. Die aufwendige Stickerei erforderte rund 2500 Stunden Handarbeit, während die gesamte Herstellung weitere 1300 Stunden benötigte. Dieser außergewöhnliche Look lässt auf ein wahres Spektakel bei den Oscars im März schließen. Die Grenzen der Laufsteg-Couture scheinen nun keine mehr zu kennen. Werden wir Grande in einer voluminösen Valentino-Robe mit Blumenmuster oder einem atemberaubenden, flauschigen Schiaparelli-Mantel in Rosa sehen? Die Modewelt erwartet gespannt.





