Ariane 6 absolviert historischen Belastungstest mit Amazon-Satelliten

Die europäische Trägerrakete Ariane 6 startet mit 36 Satelliten für Amazons Leo-Netzwerk vom Weltraumbahnhof Kourou. Es handelt sich um den bisher anspruchsvollsten Flug der Rakete, bei dem neue P160C-Booster und die maximale Nutzlast von 22 Tonnen getestet werden. Der Start unterstreicht Europas Ambitionen, im Wettbewerb mit SpaceX eine eigene schwere Trägerrakete im Weltmarkt zu etablieren.

Die Ariane 6 steht vor ihrem bisher schwersten Start. Vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou soll am Mittwoch eine Ariane 6 mit 36 Satelliten für Amazons Satelliteninternet-Netz Leo abheben.

Das Besondere: Angetrieben wird sie von den neuen P160C-Boostern. Maximale Nutzlast für die niedrige Erdumlaufbahn: 22 Tonnen. Noch nie hat eine Ariane 6 so viel Gewicht ins All befördert. BILD ist bei dem Belastungstest für die europäische Trägerrakete vor Ort.

Der Startplatz liegt an der Atlantikküste Südamerikas, in Französisch-Guayana, einem französischen Überseegebiet nahe dem Äquator. Obwohl es der Atlantische Ozean vom europäischen Festland trennt, handelt es sich bei Französisch-Guayana um französisches Staatsgebiet - und damit auch um den europäischen Weltraumbahnhof.

In Französisch-Guayana gibt es aber auch drückende Tropenhitze, Sorge vor dem Gelbfieber-Virus (Einreise nur mit Impfung) und Nachbarländer wie Suriname, aus denen durch den Regenwald Drogen wie Kokain in den französischen Außenposten und so bis auf das europäische Festland geschmuggelt werden. Bei Kourou erstreckt sich das Gelände über eine Fläche so groß wie Hamburg, und mit jedem Tag, an dem der Start der Ariane näher rückt, erhöht sich die Präsenz des französischen Militärs.

Wer auf das Gelände und damit ganz nah an die Ariane 6 will, durchläuft vorher langwierige Sicherheitschecks, passiert dort immer wieder Kontrollen. Stacheldraht zieht sich entlang der Zäune um das europäische Tor zum All. Die Rakete befindet sich in der starken Ariane-64-Version mit vier neuen P160C-Feststoffboostern. Die Mission gilt als wichtiger Belastungstest für Europas neue Schwerlastrakete.

Ariane 6 muss dabei nicht nur beweisen, dass sie eine hohe Nutzlast transportieren, sondern auch, dass sie die Konstellationssatelliten von Amazon präzise in der Erdumlaufbahn absetzen kann. Denn der Wettbewerb im All ist hart, und Ariane soll die europäische Alternative zu Konkurrenten wie Elon Musks SpaceX sein. Das Startfenster öffnet um 13.53 Uhr deutscher Zeit und geht bis 14.22 Uhr. Wenn alles nach Plan läuft, dauert die Mission bis zur Trennung der letzten Satelliten knapp zwei Stunden.

Dann hätte die Ariane 6 ihren Belastungstest erfolgreich abgeschlossen und ihre Fähigkeit unter Beweis gesticht, schwere Nutzlasten und viele Satelliten gleichzeitig zu befördern, was für den kommerziellen Markt und die Unabhängigkeit Europas im Weltraum von entscheidender Bedeutung ist





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